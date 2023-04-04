Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

04 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Бавария
1:1
Фрайбург
1 1.16 X 7.90 2 17.00
1-й тайм

В Кубке Германии по футболу «Бавария» играет против «Фрайбурга».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария1:1Фрайбург
(1:0) Упамекано Дайо19' 
 27'Хёфлер Николас (1:1)
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсКанселу ЖоауКиммих ЙозуаГорецка ЛеонКоман КингслиМюллер ТомасСане ЛеройЧупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ульрайх СвенГнабри СержСарр БунаМане СадиоМусиала ДжамалДэвис АльфонсоБлинд ДэйлиСтанишич ЙосипГравенберх Райан
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасГульде МануэльГюнтер КристианДоан РицуЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГрифо ВинченцоХёлер ЛукасГрегорич Михаэль  36'
Запасные: Чон У-Ён IIАтуболу НоаРохль МерлинКайтель ЯнникПетерсен НильсШмидт КеннетШмид ЖонатанВайсхаупт НоаШаллаи Роланд
04 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ФРАЙБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Унион Берлин Унион Берлин
2
0
2.19 3.60 3.25
Видео
39 мин
Бавария Бавария
Фрайбург Фрайбург
1
1
1.37 5.60 7.80
Видео
05.04.23 в 19:00
Нюрнберг Нюрнберг
Штутгарт Штутгарт
4.00 3.75 1.91
Видео
05.04.23 в 21:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия Д Боруссия Д
2.35 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
21:36 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Кубка Германии – 5 апреля 2023
21:15 · Германия. Кубок
«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:54 · Германия. Кубок
Дубль Коло-Муани за минуту вывел «Айнтрахт» в полуфинал Кубка Германии
03 Апреля
12:50 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг и Мазрауи могут пропустить четвертьфинал Кубка Германии с «Фрайбургом»
12:00 · Германия. Кубок
«Бавария» - «Фрайбург»: прогноз на матч Кубка Германии – 4 апреля 2023
19 Февраля
19:49 · Германия. Кубок
«Бавария» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Германии
09 Февраля
00:46 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» прошла «Бохум» в Кубке Германии
08 Февраля
22:15 · Германия. Кубок
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
00:45 · Германия. Кубок
«Айнтрахт» не без труда прошёл лидера второго дивизиона
07 Февраля
22:30 · Германия. Кубок
«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии
21:57 · Германия. Кубок
«Фрайбург» лишь в концовке дожал аутсайдера Второй бундеслиги
12:53 · Германия. Кубок
​«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Кубка Германии – 8 февраля 2023
03 Февраля
07:11 · Германия. Кубок
Форвард «Баварии» Мюллер стал рекордсменом Кубка Германии
02 Февраля
10:38 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн — о дебюте Канселу: «Жоау сыграл очень хорошо»
08:36 · Германия. Кубок
Нагельсманн оценил победу «Баварии» в Кубке Германии
Все новости
Рекомендуем