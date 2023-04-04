«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке Германии по футболу «Бавария» играет против «Фрайбурга».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Фрайбург
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Протокол игры
|(1:0) Упамекано Дайо19'
|27'Хёфлер Николас (1:1)
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Грифо Винченцо•Хёлер Лукас•Грегорич Михаэль 36'
04 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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