«Байер» уверенно прошёл «Падерборн»

В 1/8 финала Кубка Германии «Байер» играл против «Падерборна». «Фармацевты» ответственно отнеслись к поединку и добыли победу со счётом 3:1. Уже на второй минуте Виктор Бонифасе упустил супершанс, но на 12-й все же попал в цель. Эсекиэль Паласиос удвоил перевес длеверкузенцев ударом из-за пределов штрафной. Амин Адли сделал счет разгромным, но ВАР отметил взятие ворот - вне игры. Третий гол был забит после перерыва стараниями Йонаса Хофманна, но и здесь отмена. Гости забили гол престижа дальним ударом. Патрик Шик в концовке поставил точку, 3:1.

«Байер» уверенно шагнул в четвертьфинал.