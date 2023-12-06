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Кубок Германии

«Байер» уверенно прошёл «Падерборн»

06 Декабря 2023 • 21:57 Комментировать
Байер Л
3:1
Падерборн

В 1/8 финала Кубка Германии «Байер» играл против «Падерборна». «Фармацевты» ответственно отнеслись к поединку и добыли победу со счётом 3:1. Уже на второй минуте Виктор Бонифасе упустил супершанс, но на 12-й все же попал в цель. Эсекиэль Паласиос удвоил перевес длеверкузенцев ударом из-за пределов штрафной. Амин Адли сделал счет разгромным, но ВАР отметил взятие ворот - вне игры. Третий гол был забит после перерыва стараниями Йонаса Хофманна, но и здесь отмена. Гости забили гол престижа дальним ударом. Патрик Шик в концовке поставил точку, 3:1.

«Байер» уверенно шагнул в четвертьфинал.

Протокол игры  
Байер Л3:1Падерборн
(1:0) Бонифасе Виктор12'  
(2:0) Паласиос Эсекиэль28'  
  83'Клаас Себастьян (2:1)
(3:1) Шик Патрик87'  
Коварж МатейСтанишич ЙосипАндрих РобертИнкапье Пьеро  16' 46' (Тапсоба Эдмон ( 46') Фримпонг Жереми 90' (Телла Нейтан ( 90') Паласиос ЭсекиэльДжака ГранитГримальдо АлехандроВирц Флориан 45' (Хофманн Йонас ( 45') Бонифасе Виктор 75' (Шик Патрик ( 75') Адли Амин 76' (Та Джонатан ( 76')
Запасные: Градецки ЛукашГложек АдамАмири НадимКоссуну Одилон
Бувинк ПеллеОбермайр РафаэльМуслиу ВизарРор Максимилиан 21' (Хеуэр Яннис ( 21') Marcel HoffmeierШустер МаркоКинсомби Давид  85'Бильбия Филип  45' 58' (Платте Феликс ( 58') Kai Klefisch 58' (Гримальди Адриано ( 58') Ilyas Ansah 68' (Клаас Себастьян ( 68') Муслия Флоран 68' (Sirlord Conteh ( 68')
Запасные: Tobias MuellerЭзеквем КимберлиШульц АрнеЛайпертц РобертMattes Hansen
06 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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