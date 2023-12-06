«Байер» уверенно прошёл «Падерборн»

В 1/8 финала Кубка Германии «Байер» играл против «Падерборна». «Фармацевты» ответственно отнеслись к поединку и добыли победу со счётом 3:1. Уже на второй минуте Виктор Бонифасе упустил супершанс, но на 12-й все же попал в цель. Эсекиэль Паласиос удвоил перевес длеверкузенцев ударом из-за пределов штрафной. Амин Адли сделал счет разгромным, но ВАР отметил взятие ворот - вне игры. Третий гол был забит после перерыва стараниями Йонаса Хофманна, но и здесь отмена. Гости забили гол престижа дальним ударом. Патрик Шик в концовке поставил точку, 3:1.
«Байер» уверенно шагнул в четвертьфинал.
Протокол игры
|(1:0) Бонифасе Виктор12'
|(2:0) Паласиос Эсекиэль28'
|83'Клаас Себастьян (2:1)
|(3:1) Шик Патрик87'
Коварж Матей•Станишич Йосип•Андрих Роберт•Инкапье Пьеро 16'46' (Тапсоба Эдмон (46') •Фримпонг Жереми90' (Телла Нейтан (90') •Паласиос Эсекиэль•Джака Гранит•Гримальдо Алехандро•Вирц Флориан45' (Хофманн Йонас (45') •Бонифасе Виктор75' (Шик Патрик (75') •Адли Амин76' (Та Джонатан (76')
Запасные: Градецки Лукаш•Гложек Адам•Амири Надим•Коссуну Одилон
Бувинк Пелле•Обермайр Рафаэль•Муслиу Визар•Рор Максимилиан21' (Хеуэр Яннис (21') •Marcel Hoffmeier•Шустер Марко•Кинсомби Давид• 85'Бильбия Филип 45'58' (Платте Феликс (58') •Kai Klefisch58' (Гримальди Адриано (58') •Ilyas Ansah68' (Клаас Себастьян (68') •Муслия Флоран68' (Sirlord Conteh (68')
06 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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