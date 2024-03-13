​В полуфинале Кубка Германии лишь один клуб из Бундеслиги - такого ранее ещё не было

Одновременно с матчами Лиги чемпионов в Германии без лишнего шума прошли четвертьфинальные поединки Кубка страны, вследствие чего определились полуфиналисты турнира.

Там оказался леверкузенский «Байер», а также в полуфинал пробились два клуба из второй Бундеслиги – «Кайзерслаутерн» и «Фортуна Дюссельдорф». Четвертый участник - «Саарбрюкен» из третьей лиги, выбивший по ходу турнира мюнхенскую «Баварию», «Айнтрахт» и менхенгладбахскую «Боруссию».

Такое, что в полуфинале Кубка Германии оказался лишь один клуб Бундеслиги, в немецком футболе случилось впервые.