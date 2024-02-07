Вечером среды в Германии на стадии 1/4 финала Кубка страны должны были встретиться представитель третьей по силе лиги, «Саарбрюккен» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Тем не менее, матчу не суждено было состояться – прямо сейчас в Германии идут сильные осадки, и игру было решено перенести по причине плохой погоды.

Проведение игры на стадионе «Саарбрюккена» оказалось попросту невозможным – стихия затопила футбольное поле. Любопытно, что обе команды до матча успели даже объявить стартовые составы на игру и выйти на предматчевую разминку.

Новая дата матча будет сообщена дополнительно.