Хаби Алонсо рассказал, кто займёт место в воротах «Байера» в матче Кубка Германии

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос, кто из вратарей сыграет в предстоящем кубковом матче с «Падерборном».

«Матей Коварж завтра будет в воротах. Это не общее решение, а решение на завтрашнюю игру. Лукас Градецки тоже играет на хорошем уровне. Наличие выбора — это роскошная проблема», — приводит слова Алонсо пресс-служба леверкузенского клуба.

Отметим, что Градецки является основным голкипером «Байера». В текущем сезоне он провел 13 матчей в Бундеслиге, а на счету Коваржа 5 игр в Лиге Европы и одна — в Кубке Германии.

Завтра, 6 декабря, «Байер» встретится с «Падерборном» в рамках 1/8 финала национального Кубка. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.