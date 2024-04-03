«Байер» стал финалистом Кубка Германии, разгромив «Фортуну»

«Байер» играл против «Фортуны» в полуфинале Кубка Германии и не мог себе позволить оступиться в такой ситуации. Жереми Фримпонг после удачного отскока в дебюте вколотил мяч под перекладину. После прорыва Флориана Вирца удобный пас под удар Амина Адли и 2:0. До перерыва Вирц и сам забил, оказавшись в одиночестве перед голкипером.
После перерыва Патрик Шик головой попал в штангу. Видеопросмотр момента показал игру рукой у соперника в том моменте - пенальти. Вирц оформил дубль ударом в левый нижний угол - 4:0. Чудо-дриблинг Виктора Бонифасе привел к выходу один на один у Фримпонга, но удар в кипера.
«Байер» легко прошел в финал турнира, где сыграет против «Кайзерслаутерна».
Протокол игры
|(1:0) Фримпонг Жереми7'
|(2:0) Адли Амин20'
|(3:0) Вирц Флориан35'
|(4:0) Вирц Флориан60'
Коварж Матей•Станишич Йосип•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон•Фримпонг Жереми•Гримальдо Алехандро71' (Инкапье Пьеро (71') •Андрих Роберт•Джака Гранит78' (Коссуну Одилон (78') •Шик Патрик65' (Бонифасе Виктор (65') •Адли Амин65' (Телла Нейтан (65') •Вирц Флориан65' (Хофманн Йонас (65')
Кастенмайер Флориан•Циммерман Маттиас85' (Вермейж Винсент (85') •Хоффманн Андре46' (Зоботка Марсель (46') •Сиберт Джамиль•Ийоха Эммануэль76' (Ястржембски Деннис (76') •Клаус Феликс46' (Куарши Джошуа (46') •Энгельхардт Янник•Обердорф Тим•Цолис Христос• 37'Йоханнессон Исак-Бергманн•Мустафа Сулиман65' (Нимиц Йона (65')
03 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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