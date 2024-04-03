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Кубок Германии

«Байер» стал финалистом Кубка Германии, разгромив «Фортуну»

03 Апреля 2024 • 23:46 Комментировать
Байер Л
4:0
Фортуна
окончен

«Байер» играл против «Фортуны» в полуфинале Кубка Германии и не мог себе позволить оступиться в такой ситуации. Жереми Фримпонг после удачного отскока в дебюте вколотил мяч под перекладину. После прорыва Флориана Вирца удобный пас под удар Амина Адли и 2:0. До перерыва Вирц и сам забил, оказавшись в одиночестве перед голкипером.

После перерыва Патрик Шик головой попал в штангу. Видеопросмотр момента показал игру рукой у соперника в том моменте - пенальти. Вирц оформил дубль ударом в левый нижний угол - 4:0. Чудо-дриблинг Виктора Бонифасе привел к выходу один на один у Фримпонга, но удар в кипера.

«Байер» легко прошел в финал турнира, где сыграет против «Кайзерслаутерна».

Протокол игры  
Байер Л4:0Фортуна
(1:0) Фримпонг Жереми7'  
(2:0) Адли Амин20'  
(3:0) Вирц Флориан35'  
(4:0) Вирц Флориан60'  
Коварж МатейСтанишич ЙосипТа ДжонатанТапсоба ЭдмонФримпонг ЖеремиГримальдо Алехандро 71' (Инкапье Пьеро ( 71') Андрих РобертДжака Гранит 78' (Коссуну Одилон ( 78') Шик Патрик 65' (Бонифасе Виктор ( 65') Адли Амин 65' (Телла Нейтан ( 65') Вирц Флориан 65' (Хофманн Йонас ( 65')
Запасные: Градецки ЛукашИглесиас БорхаГложек АдамПаласиос Эсекиэль
Кастенмайер ФлорианЦиммерман Маттиас 85' (Вермейж Винсент ( 85') Хоффманн Андре 46' (Зоботка Марсель ( 46') Сиберт ДжамильИйоха Эммануэль 76' (Ястржембски Деннис ( 76') Клаус Феликс 46' (Куарши Джошуа ( 46') Энгельхардт ЯнникОбердорф ТимЦолис Христос  37'Йоханнессон Исак-БергманнМустафа Сулиман 65' (Нимиц Йона ( 65')
Запасные: Аппелькамп СинтаНемчикски КаролДафернер КристофДе Вейс Йорди
03 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фортуна Дюссельдорф Байер

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