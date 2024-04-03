«Байер» стал финалистом Кубка Германии, разгромив «Фортуну»

«Байер» играл против «Фортуны» в полуфинале Кубка Германии и не мог себе позволить оступиться в такой ситуации. Жереми Фримпонг после удачного отскока в дебюте вколотил мяч под перекладину. После прорыва Флориана Вирца удобный пас под удар Амина Адли и 2:0. До перерыва Вирц и сам забил, оказавшись в одиночестве перед голкипером.

После перерыва Патрик Шик головой попал в штангу. Видеопросмотр момента показал игру рукой у соперника в том моменте - пенальти. Вирц оформил дубль ударом в левый нижний угол - 4:0. Чудо-дриблинг Виктора Бонифасе привел к выходу один на один у Фримпонга, но удар в кипера.

«Байер» легко прошел в финал турнира, где сыграет против «Кайзерслаутерна».