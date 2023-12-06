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Кубок Германии

Дортмундская «Боруссия» объявила состав на матч против «Штутгарта»

06 Декабря 2023 • 21:54 Комментировать
Штутгарт
0:0
Боруссия Д
1-й тайм

Пресс-служба «Боруссии» Дортмунд опубликовала список тех футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в игре со «Штутгартом».

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель (вр), Шлоттербек, Эзкан, Хуммельс, Вольф, Мукоко, Забитцер, Джан, Рюэрсон, Адейеми, Байно-Гиттенс.

Матч 1/8 финала Кубка Германии между «Штутгартом» и «Боруссией» должен стартовать в 22:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, действующим обладателем национального Кубка является «РБ Лейпциг», который в финале турнира одолел «Айнтрахт» из Франкфурта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд

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​Ставка и прогноз на матч Штутгарт – Боруссия Д Кубка Германии – 6 декабря 2023
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