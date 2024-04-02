«Кайзерслаутерн» - первый финалист Кубка Германии

В полуфинале Кубка Германии только «Байер» представляет Бундеслигу, но леверкузенцы свой матч проведут в среду. Сегодня же за выход в финал бились «Саарбрюккен» и «Кайзерслаутерн». В более-менее равной игре лучше себя проявили гости. Марлон Риттер на 53-й минуте результативно пробил головой, а на 75-й - Альмами Туре также головой послал мяч в сетку с нескольких метров.
2:0, «Кайзерслаутерн» сыграет в финале против «Байера» или «Фортуны».
Протокол игры
|53'Риттер Марлон (0:1)
|75'Туре Альмами (0:2)
Шрайбер Тим•Тёлке Бьярне•Цайц Мануэль 62'78' (Байда Юлиус (78') •Бёдер Лукас•Риццуто Калоджеро•Гаус Марсель 50'67' (Фабио Ди-Мичели (67') • 77'Кербер Лука•Зонтаймер Патрик 35'67' (Цивейя Тим (67') •Наифи Амин67' (Штеле Симон (67') •Рабихич Касим85' (Уаферро Боне (85') • 90'Брункер Кай 77'
Запасные: Беккер Робин•Патерок Тим•Шмидт Юлиан•Бекер Доминик
Химмельман Робин•Туре Альмами• 77'Эльведи Ян•Томяк Борис• 37'Пухач Тымотеуш•Циммер Жан78' (Ронштадт Франк (78') •Нихус Юлиан• 77'Калоч Филип•Риттер Марлон•Ганслик Даниэль67' (Стожилкович Филип (67') •Редондо Кенни31' (Опоку Аарон (31')
02 апреля. Стадион "Людвигспаркштадион" (Саарбрюкен).
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