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Кубок Германии

«Кайзерслаутерн» - первый финалист Кубка Германии

02 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать
Саарбрюккен
0:2
Кайзерслаутерн
окончен

В полуфинале Кубка Германии только «Байер» представляет Бундеслигу, но леверкузенцы свой матч проведут в среду. Сегодня же за выход в финал бились «Саарбрюккен» и «Кайзерслаутерн». В более-менее равной игре лучше себя проявили гости. Марлон Риттер на 53-й минуте результативно пробил головой, а на 75-й - Альмами Туре также головой послал мяч в сетку с нескольких метров.

2:0, «Кайзерслаутерн» сыграет в финале против «Байера» или «Фортуны».

Протокол игры  
Саарбрюккен0:2Кайзерслаутерн
  53'Риттер Марлон (0:1)
  75'Туре Альмами (0:2)
Шрайбер ТимТёлке БьярнеЦайц Мануэль  62' 78' (Байда Юлиус ( 78') Бёдер ЛукасРиццуто КалоджероГаус Марсель  50' 67' (Фабио Ди-Мичели ( 67'  77') Кербер ЛукаЗонтаймер Патрик  35' 67' (Цивейя Тим ( 67') Наифи Амин 67' (Штеле Симон ( 67') Рабихич Касим 85' (Уаферро Боне ( 85'  90') Брункер Кай  77'
Запасные: Беккер РобинПатерок ТимШмидт ЮлианБекер Доминик
Химмельман РобинТуре Альмами  77'Эльведи ЯнТомяк Борис  37'Пухач ТымотеушЦиммер Жан 78' (Ронштадт Франк ( 78') Нихус Юлиан  77'Калоч ФилипРиттер МарлонГанслик Даниэль 67' (Стожилкович Филип ( 67') Редондо Кенни 31' (Опоку Аарон ( 31')
Запасные: Рашль ТобиасСпахич АвдоАбиама ДиксонКраус Кевин IIСимакала Ба-МуакаТачи Ричмонд
02 апреля. Стадион "Людвигспаркштадион" (Саарбрюкен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кайзерслаутерн Саарбрюккен

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