«Кайзерслаутерн» - первый финалист Кубка Германии

В полуфинале Кубка Германии только «Байер» представляет Бундеслигу, но леверкузенцы свой матч проведут в среду. Сегодня же за выход в финал бились «Саарбрюккен» и «Кайзерслаутерн». В более-менее равной игре лучше себя проявили гости. Марлон Риттер на 53-й минуте результативно пробил головой, а на 75-й - Альмами Туре также головой послал мяч в сетку с нескольких метров.

2:0, «Кайзерслаутерн» сыграет в финале против «Байера» или «Фортуны».