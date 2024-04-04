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​«Байер» выиграл 35-й матч в сезоне - это повторение абсолютного рекорда клуба

04 Апреля 2024 • 06:06 Комментировать
Байер Л
4:0
Фортуна

Леверкузенский «Байер» продолжает свой невероятный сезон - команда обыграла «Фортуну», забив той четыре безответных мяча, и вышла в финал Кубка Германии. Помимо этого, «Байер» практически гарантировал себе победу в немецком чемпионате - она опережает «Баварию» на тринадцать очков, при том, что в розыгрыше остается 21 очко.

Три победы в оставшихся семи матчах гарантируют титул. Успех в игре с «Фортуной» стал 35-м в сезоне с учетом всех турниров - и это уже стало повторением абсолютного рекорда клуба, установленного в сезоне 2001/2002.

Тогда «Байер» сыграл в финале Кубка Германии, Лиги чемпионов - но проиграл их, а также уступил чемпионский титул в последнем туре сезона. Будем надеяться, что сейчас удача улыбнется клубу чуть шире.


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Евро-Футбол.Ру,
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