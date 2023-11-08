«Унион» впервые не проиграл этой осенью

Берлинский «Унион» впервые текущей осенью не потерпел поражение в официальном матче. Это случилось там, где вряд ли следовало ожидать – в Неаполе на игре Лиги чемпионов с местным «Наполи».

На 38-й минуте Маттео Политано открыл счёт и, казалось, начал приближать очередное поражение «Униона», однако Датро Фофана во второй половине игры счёт сравнял, и до конца игры он не изменился.

Напомним, что в последний раз до 8 ноября «Унион» не проигрывал 26 августа – в этот день команда обыграла «Дармштадт» в чемпионате Германии, а после потерпела 12 поражений во всех турнирах подряд. Три – в Лиге чемпионов, одно – в Кубке Германии, остальные – в Бундеслиге.

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