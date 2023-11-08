Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Унион» впервые не проиграл этой осенью

08 Ноября 2023 • 22:53 Комментировать

Берлинский «Унион» впервые текущей осенью не потерпел поражение в официальном матче. Это случилось там, где вряд ли следовало ожидать – в Неаполе на игре Лиги чемпионов с местным «Наполи».

На 38-й минуте Маттео Политано открыл счёт и, казалось, начал приближать очередное поражение «Униона», однако Датро Фофана во второй половине игры счёт сравнял, и до конца игры он не изменился.

Напомним, что в последний раз до 8 ноября «Унион» не проигрывал 26 августа – в этот день команда обыграла «Дармштадт» в чемпионате Германии, а после потерпела 12 поражений во всех турнирах подряд. Три – в Лиге чемпионов, одно – в Кубке Германии, остальные – в Бундеслиге.

«Наполи» с Хвичей оступился на своём поле

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
22:53 · Германия. Бундеслига
«Унион» впервые не проиграл этой осенью
22:13 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» забил впервые с 7 октября
21:41 · Германия. Бундеслига
Хайнер – о критике «Баварии»: «В какой-то момент стало понятно, что с этим пора заканчивать»
21:23 · Германия. Бундеслига
Хайнер: «Никто не сможет конкурировать с Нойером в сборной, если он вернётся на свой уровень»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кейн или Холанн: Старридж сделал выбор
17:38 · Германия. Бундеслига
​Бонуччи: «В Италию больше не вернусь, Евро-2024 может стать последним выступлением в карьере»
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 1
14:33 · Германия. Бундеслига
«Реал Сосьедад» рассчитывает, что Субименди останется хотя бы до конца сезона
12:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» добавила Субименди в свой шорт-лист на усиление опорной зоны
07 Ноября
23:00 · Германия. Бундеслига
Гол «Ньюкаслу» стал для Фюллькруга первым в карьере в Лиге чемпионов
12:00 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Сити» просматривали Вирца в последнем туре Бундеслиги
11:40 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет продлить контракт с Ульрайхом
04:44 · Германия. Бундеслига
​Кан станет онлайн-мотиватором
02:42 · Германия. Бундеслига
​Кейн до сих пор не нашёл себе дом в Мюнхене - «Бввария» оплачивает отель, 11 тысяч евро ежесуточно
00:52 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес рассказал, как Мбаппе повлиял на его переход из «Баварии» в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем