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«Наполи» с Хвичей оступился на своём поле, а «Унион» неожиданно прервал серию из 12 поражений подряд

08 Ноября 2023 • 22:47 Комментировать
Наполи
1:1
Унион Берлин
окончен

«Наполи» и «Унион» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 8 ноября на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Протокол игры  
Наполи1:1Унион Берлин
(1:0) Политано Маттео39'  
  52'Фофана Датро (1:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирНатанРуй Мариу 77' (Симеоне Джованни ( 77'  90') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 77' (Оливера Матиас ( 77') Зелиньски Пётр 90' (Каюсте Йенс ( 90') Политано Маттео 87' (Линдстрём Йеспер ( 87') Распадори ДжакомоКварацхелия Хвича
Запасные: Гаэтано ДжанлукаГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоЭлмас Эльиф
Рённов ФредерикЕккель Пауль  67'Бонуччи Леонардо  41'Лейте ДиогуЮранович Йосип 64' (Триммель Кристофер ( 64') Хаберер Яник 79' (Ааронсон Бренден ( 79') Хедира Рани 70' (Крал Алекс ( 70') Лайдуни Аисса 70' (Тусар Люка ( 70'  76') Руссийон Жером 80' (Госенс Робин ( 80') Бекер ШеральдоФофана Датро
Запасные: Штайн ЯнникБехренс КевинФолланд КевинДель ЛоренцШволов АлександерКнохе Робин
08 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 

Футболисты «Униона», кажется, нацелились на рекорд по самой продолжительной серии из поражений. В Неаполь они прибыли, имея за спиной 12 (!) поражений подряд. Явно просматривалось и тринадцатое фиаско, которое должны были обеспечить хозяева сегодняшней встречи. Попривык «Наполи» играть без Виктора Осимхена, наработали неплохое взаимодействие Хвича, Распадори и Политано, на выходных разобравшие «Салернитану» в чемпионате Италии.

Это атакующее трио при поддержке Замбо-Ангиссы, Лоботки и Зелиньски принялись «окучивать» гостей из Берлина. Моментально «Наполи» забрал мяч под свой контроль, загнав соперника в свою штрафную площадь. Много навесов летело, много угловых было заработано, но моменты появлялись со скрипом, даже контратаки «Униона» заставляли болельщиков вскрикивать громче. Постепенно давление через центр стало давать свои плоды.

Замбо-Ангисса на дриблинге проник в штрафную площадь, мяч всё-таки потерял, но после отскока на подборе сыграл Зелиньски и хлёстко пробил в угол. Реннов не без труда среагировал, отразив на угловой. Не с этого корнера, но через десять минут опасность пришла. Опять же Пётр Зелиньски навесил от угла поля, Натан перевисел оппонента и пробил в штангу. «Наполи» вообще много уповал на кроссы.

Подачи становились всё опаснее и после одной из таковых Ди Лоренцо сделал голевую скидку на Замбо-Ангиссу. Андре-Франк точно пробил в касание, отправился праздновать, однако гол засчитан не был. На повторе арбитры увидели фол со стороны Ди Лоренцо, оседлавшего соперника. Под занавес первого тайма «Наполи» всё же отличился: Руй остался без опеки слева и остро прострелил. Рикошет от Юрановича подправил мяч в грудь Политано, а затем в сетку – 1:0.

Только после пропущенного мяч «Унион» хоть что-то предъявил впереди. И сразу получилось остро – Юранович хлёстко пробил с перспективного штрафного, мяч полетел низом, врезавшись в штангу и покинув поле. Этот запал берлинцы перенесли на вторую половину встречи, сравняв счёт довольно быстро. Стремительная контратака удалась после провала «Наполи», Беккер прилетел по флангу, но пробил в Мерета, однако набежавший Фофана уже не простил неаполитанцев – 1:1.

У игроков «Наполи» вообще подкосились ножки, они слишком рано уверовали в победу. Следом прошла ещё одна диагональ на гиперактивного Беккера, Митчел вылетел на угол вратарской площади, но ударом в касание просто не попал. К концу матча «Наполи» перехватил-таки инициативу, вновь поджал гостей, но кроме пачки угловых ничего не добыл. На табло так и остались гореть две единицы. Довольно неожиданная ничья в Неаполе прервала серию «Униона» из 12 поражений подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Унион Берлин

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