Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Германии

Прошла жеребьёвка четвертьфинальных матчей розыгрыша Кубка Германии-2023/24. По её итогам образовались следующие пары:

«Байер» — «Штутгарт»;

«Саарбрюккен» — «Боруссия» Менхенгладбах;

«Герта» — «Кайзерслаутерн»;

«Санкт-Паули» — «Фортуна» Дюссельдорф.

Матчи состоятся 30-31 января и 6-7 февраля грядущего года. Что любопытно, между собой «Байер» и «Штутгарт» сыграли в рамках Бундеслиги сегодня вечером. Матч завершился ничьей – 1:1.

Действующим обладателем трофея является «РБ Лейпциг». В прошлом сезоне «быки» взяли титул во второй раз в истории.