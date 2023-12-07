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Кубок Германии

«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

07 Декабря 2023 • 00:45 Комментировать
Штутгарт
2:0
Боруссия Д
окончен

В центральном матче 1/8 финала Кубка Германии «Штутгарт» играл против «Боруссии» из Дортмунда. Марсель Забитцер едва не открыл счет ударом от радиуса штрафной - перекладина. В ответ Дених Ундав в центре штрафной пробивал головой, и здесь вратарь выручил. После ошибки гостей в обороне Ундав не стал делиться мячом, и его удар был блокирован. В самом начале второго тайма Серу Гирасси наносил удар, и голкипер парировал, сократив дистанцию. Энцо Мийо прорвался по левому краю поля и отыграл на Гирасси, которому никто не мешал открыть счет - 1:0. Мийо получил ответный пас через несколько минут, но голкипер гостей не позволил ему акцентировано пробить. Джейми Байно-Гиттенс завершил красивую атаку «Боруссии», но гол отменили, вне игры. У швабов прошла еще одна результативная вылазка по левому краю, и Силас Мвумпа был точен - 2:0.

«Штутгарт» стал участником 1/4 финала.

Протокол игры  
Штутгарт2:0Боруссия Д
(1:0) Гирасси Серу55'  
(2:0) Мвумпа Силас78'  
Нюбель АлександрВагноман Жоша 81' (Стеригу Леонидас ( 81') Антон Вальдемар  64'Загаду Дан-АксельМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан  90'Штиллер АнджелоМийо Энцо 90' (Левелинг Джейми ( 90') Фюрих Крис 71' (Мвумпа Силас ( 71') Гирасси Серу 90' (Чжон Ву-Ён ( 90') Ундав Дениз 71' (Руо Антони ( 71')
Запасные: Штенцель ПаскальХарагути ГенкиБредлов ФабианКастанарас Томас
Кобель ГрегорДжан ЭмреХуммельс МатсШлоттербек НикоВольф Мариус 46' (Брандт Юлиан ( 46') Эзкан Салих 79' (Ройс Марко ( 79') Забитцер Марсель 46' (Бенсебаини Рами ( 46'  67') Рюэрсон ЮлианАдейеми КаримМукоко Юссуфа 24' (Фюллькруг Никлас ( 24') Байно-Гиттенс Джейми 71' (Мален Дониэлл ( 71')
Запасные: Мёнье ТомаБланк ХендриДюранвилль ЮлиенМайер Александер IIПападопулос Антониос
06 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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