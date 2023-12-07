«Штутгарт» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии

В центральном матче 1/8 финала Кубка Германии «Штутгарт» играл против «Боруссии» из Дортмунда. Марсель Забитцер едва не открыл счет ударом от радиуса штрафной - перекладина. В ответ Дених Ундав в центре штрафной пробивал головой, и здесь вратарь выручил. После ошибки гостей в обороне Ундав не стал делиться мячом, и его удар был блокирован. В самом начале второго тайма Серу Гирасси наносил удар, и голкипер парировал, сократив дистанцию. Энцо Мийо прорвался по левому краю поля и отыграл на Гирасси, которому никто не мешал открыть счет - 1:0. Мийо получил ответный пас через несколько минут, но голкипер гостей не позволил ему акцентировано пробить. Джейми Байно-Гиттенс завершил красивую атаку «Боруссии», но гол отменили, вне игры. У швабов прошла еще одна результативная вылазка по левому краю, и Силас Мвумпа был точен - 2:0.

«Штутгарт» стал участником 1/4 финала.