Чупо-Мотинг и Мазрауи могут пропустить четвертьфинал Кубка Германии с «Фрайбургом»

В стане мюнхенской «Баварии» появились новые кадровые проблемы. По информации от издания Bild, нападающий Эрик Чупо-Мотинг и правый защитник Нуссер Мазрауи не принимали участие в сегодняшней тренировке команды.

Источник отмечает, что перечисленные футболисты находятся под сомнением на завтрашний матч четвертьфинала Кубка Германии против «Фрайбурга». Напомним, что Мазрауи недавно вернулся после травмы и присутствовал на скамейке запасных в матче с дортмундской «Боруссией». То же самое можно сказать про Чупо-Мотинга, который даже вышел в стартовом составе и отыграл 69 минут против «шмелей».

Напомним, «Бавария» на выходных вернула себе лидерство в Бундеслиге и теперь опережает второе место на два очка.