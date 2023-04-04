​Томас Мюллер установил рекорд Кубка Германии

«Бавария» сенсационно уступила в четвертьфинале Кубка Германии «Фрайбургу», омрачив рекордное достижение Томаса Мюллера - тот сыграл свой 64-й матч в рамках Кубка Германии, что стало рекордным достижением в истории турнира. До этого рекорд принадлежал голкиперу Зеппу Майеру, который сыграл в 63 матчах.

Любопытно, что третье место занимает однофамилец Мюллера - легендарный нападающий первой половины 70-х годов Герд Мюллер, который сыграл в 62 матчах в рамках немецкого кубка. Четвертое место у Франца Беккенбауэра, который сыграл 61 матч, а пятое - у другого кипера, Оливера Кана, который сыграл в 57 матчах.