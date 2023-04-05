Мане рассказал, когда вернётся на прежний уровень

Нападающий «Баварии» Садио Мане проводит не лучший сезон в своей карьере.

Сенегальский футболист пополнил ряды мюнхенского гранда прошлым летом, перебравшись из «Ливерпуля» за 32 млн евро. В 30 матчах за «Баварию» 30-летний форвард отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

После поединка четвертьфинала Кубка Германии, в котором команда Томаса Тухеля потерпела неожиданное поражение от «Фрайбурга» (1:2), у Мане спросили, когда он вернётся на уровень образца себя времён «Ливерпуля»: «Скоро. Я обещаю», – приводит журналист Максимилиан Кох краткий ответ игрока.