«Фрайбург» впервые в своей истории выиграл на поле «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» сенсационно уступила в четвертьфинале Кубка Германии «Фрайбургу», вылетев из Кубка Германии. Как оказалось, это был первый триумф в истории «Фрайбурга» на поле «Баварии», причем с учетом всех турниров, в которых судьба когда-либо сводила клубы (чемпионат плюс Кубок Германии).

До сегодняшнего вечера клубы сыграли между собой двадцать три раза в Мюнхене - 20 раз «Бавария» победила (в том числе и с счетом 5:0 в октябрьском матче чемпионата), и лишь трижды «бразильцам из Брайсгау» удалось спасти хотя бы очко - или ничью. И вот теперь они впервые смогли победить.