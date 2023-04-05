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Кубок Германии

«Фрайбург» впервые в своей истории выиграл на поле «Баварии»

05 Апреля 2023 • 00:17 Комментировать
Бавария
1:2
Фрайбург
окончен

Мюнхенская «Бавария» сенсационно уступила в четвертьфинале Кубка Германии «Фрайбургу», вылетев из Кубка Германии. Как оказалось, это был первый триумф в истории «Фрайбурга» на поле «Баварии», причем с учетом всех турниров, в которых судьба когда-либо сводила клубы (чемпионат плюс Кубок Германии).

До сегодняшнего вечера клубы сыграли между собой двадцать три раза в Мюнхене - 20 раз «Бавария» победила (в том числе и с счетом 5:0 в октябрьском матче чемпионата), и лишь трижды «бразильцам из Брайсгау» удалось спасти хотя бы очко - или ничью. И вот теперь они впервые смогли победить. 

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Бавария Фрайбург
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