«Бавария» сенсационно осталась без полуфинала Кубка Германии, пропустив на 90-й минуте

Кубок Германии остаётся без главного фаворита. «Бавария» принимала «Фрайбург» в четвертьфинальном поединке и умудрилась проиграть команде, которую в последних матчах неизменно громила. Новая команда Томаса Тухеля активничала с первых минут, создавая момент за моментом, а забила с углового, когда после подачи здорово вверху сыграл Дайо Упамекано. Соперник достаточно быстро отыгрался метким дальним выстрелом от Николаса Хёфлера.

После перерыва очередная подача со стандарта, и Бенхамен Павар направил мяч в перекладину. На 90-й минуте Джамал Мусиала рукой остановил удар по своим воротам - пенальти, и Хёфлер его уверенно реализовал - 2:1.