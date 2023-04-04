«Бавария» сенсационно осталась без полуфинала Кубка Германии, пропустив на 90-й минуте

Кубок Германии остаётся без главного фаворита. «Бавария» принимала «Фрайбург» в четвертьфинальном поединке и умудрилась проиграть команде, которую в последних матчах неизменно громила. Новая команда Томаса Тухеля активничала с первых минут, создавая момент за моментом, а забила с углового, когда после подачи здорово вверху сыграл Дайо Упамекано. Соперник достаточно быстро отыгрался метким дальним выстрелом от Николаса Хёфлера.
После перерыва очередная подача со стандарта, и Бенхамен Павар направил мяч в перекладину. На 90-й минуте Джамал Мусиала рукой остановил удар по своим воротам - пенальти, и Хёфлер его уверенно реализовал - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Упамекано Дайо19'
|27'Хёфлер Николас (1:1)
|90'Хёлер Лукас (1:2)
Зоммер Янн•Павар Бенжамен• 90'Упамекано Дайо• 83'Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау•Киммих Йозуа•Горецка Леон79' (Мане Садио (79') • 90'Коман Кингсли64' (Гнабри Серж (64') •Мюллер Томас•Сане Лерой•Чупо-Мотинг Эрик64' (Мусиала Джамал (64') 90'
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн• 61'Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Грифо Винченцо68' (Шаллаи Роланд (68') •Хёлер Лукас•Грегорич Михаэль 36'
04 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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