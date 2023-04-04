Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Германии

«Бавария» сенсационно осталась без полуфинала Кубка Германии, пропустив на 90-й минуте

04 Апреля 2023 • 23:47 Комментировать
Бавария
1:2
Фрайбург
окончен

Кубок Германии остаётся без главного фаворита. «Бавария» принимала «Фрайбург» в четвертьфинальном поединке и умудрилась проиграть команде, которую в последних матчах неизменно громила. Новая команда Томаса Тухеля активничала с первых минут, создавая момент за моментом, а забила с углового, когда после подачи здорово вверху сыграл Дайо Упамекано. Соперник достаточно быстро отыгрался метким дальним выстрелом от Николаса  Хёфлера.

После перерыва очередная подача со стандарта, и Бенхамен Павар направил мяч в перекладину. На 90-й минуте Джамал Мусиала рукой остановил удар по своим воротам - пенальти, и Хёфлер его уверенно реализовал - 2:1.

Протокол игры  
Бавария1:2Фрайбург
(1:0) Упамекано Дайо19'  
  27'Хёфлер Николас (1:1)
  90'Хёлер Лукас (1:2)
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  90'Упамекано Дайо  83'Де Лигт МаттейсКанселу ЖоауКиммих ЙозуаГорецка Леон 79' (Мане Садио ( 79'  90') Коман Кингсли 64' (Гнабри Серж ( 64') Мюллер ТомасСане ЛеройЧупо-Мотинг Эрик 64' (Мусиала Джамал ( 64'  90')
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаДэвис АльфонсоБлинд ДэйлиСтанишич ЙосипГравенберх Райан
Флеккен МаркСильдиллия Килианн  61'Гинтер МаттиасГульде МануэльГюнтер КристианДоан РицуЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГрифо Винченцо 68' (Шаллаи Роланд ( 68') Хёлер ЛукасГрегорич Михаэль  36'
Запасные: Чон У-Ён IIАтуболу НоаРохль МерлинКайтель ЯнникПетерсен НильсШмидт КеннетШмид ЖонатанВайсхаупт Ноа
04 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Унион Берлин Унион Берлин
2
0
2.19 3.60 3.25
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Фрайбург Фрайбург
1
2
1.37 5.60 7.80
Видео
05.04.23 в 19:00
Нюрнберг Нюрнберг
Штутгарт Штутгарт
4.00 3.75 1.91
Видео
05.04.23 в 21:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Боруссия Д Боруссия Д
2.35 3.70 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
23:57 · Германия. Кубок
​Томас Мюллер установил рекорд Кубка Германии
23:47 · Германия. Кубок
«Бавария» сенсационно осталась без полуфинала Кубка Германии, пропустив на 90-й минуте
22:32 · Германия. Кубок
Тухель объяснил выбор состава на матч с «Фрайбургом»
21:36 · Германия. Кубок
«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Кубка Германии – 5 апреля 2023
21:15 · Германия. Кубок
«Бавария» - «Фрайбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
20:54 · Германия. Кубок
Дубль Коло-Муани за минуту вывел «Айнтрахт» в полуфинал Кубка Германии
03 Апреля
12:50 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг и Мазрауи могут пропустить четвертьфинал Кубка Германии с «Фрайбургом»
12:00 · Германия. Кубок
«Бавария» - «Фрайбург»: прогноз на матч Кубка Германии – 4 апреля 2023
19 Февраля
19:49 · Германия. Кубок
«Бавария» узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Германии
09 Февраля
00:46 · Германия. Кубок
Дортмундская «Боруссия» прошла «Бохум» в Кубке Германии
08 Февраля
22:15 · Германия. Кубок
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
00:45 · Германия. Кубок
«Айнтрахт» не без труда прошёл лидера второго дивизиона
07 Февраля
22:30 · Германия. Кубок
«Зандхаузен» Жирова покинул Кубок Германии
21:57 · Германия. Кубок
«Фрайбург» лишь в концовке дожал аутсайдера Второй бундеслиги
12:53 · Германия. Кубок
​«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз на матч Кубка Германии – 8 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем