«Бавария» впервые с начала века не выиграет Кубок Германии в третьем сезоне подряд

«Бавария» неожиданно уступила «Фрайбургу» в четвертьфинале Кубка Германии.

Гости забили победный гол на 95-й минуте, сенсационно выбив главного фаворита из турнира. Таким образом, «Бавария» в третьем сезоне подряд останется без триумфа в Кубке Германии, что, как отмечает Squawka, произойдёт впервые с начала текущего века.

Последняя победа «Баварии» в Кубке страны датирована 2020 годом. В 2021 году трофей достался дортмундской «Боруссии», в 2022 – «РБ Лейпцигу».

В полуфинале нынешнего розыгрыша турнира сыграют «Айнтрахт» Франкфурт и «Фрайбург». Две оставшиеся путёвки будут разыграны в матчах «Нюрнберг» – «Штутгарт» и «РБ Лейпциг» – «Боруссия» Дортмунд.