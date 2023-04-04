Тухель объяснил выбор состава на матч с «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил отказаться от ротации в кубковом поединке против «Фрайбурга».

1 апреля мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в рамках Бундеслиги (4:2). Несмотря на загруженный календарь, новый рулевой команды решил сделать ставку на сыгранность и опыт в проходящей сейчас встрече 1/4 финала Кубка Германии с «Фрайбургом». Текстовая трансляция игры доступна на LiveResult.

«Все те, кто сыграл против «Боруссии», заслуживали вновь попасть в стартовый состав. Что касается Дэвиса, то ему мы просто решили дать передохнуть – никаких иных причин у этого выбора нет. Кроме того, нам хотелось предоставить возможность набрать оптимальную форму Канселу», – сказал Тухель в предматчевом интервью.