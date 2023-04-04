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Кубок Германии

Тухель объяснил выбор состава на матч с «Фрайбургом»

04 Апреля 2023 • 22:32 Комментировать
Бавария
1:2
Фрайбург
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил отказаться от ротации в кубковом поединке против «Фрайбурга».

1 апреля мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» в рамках Бундеслиги (4:2). Несмотря на загруженный календарь, новый рулевой команды решил сделать ставку на сыгранность и опыт в проходящей сейчас встрече 1/4 финала Кубка Германии с «Фрайбургом». Текстовая трансляция игры доступна на LiveResult.

«Все те, кто сыграл против «Боруссии», заслуживали вновь попасть в стартовый состав. Что касается Дэвиса, то ему мы просто решили дать передохнуть – никаких иных причин у этого выбора нет. Кроме того, нам хотелось предоставить возможность набрать оптимальную форму Канселу», – сказал Тухель в предматчевом интервью.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Томас Тухель Жоау Канселу Альфонсо Дэвис
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