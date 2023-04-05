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Кубок Германии

Тухель прокомментировал вылет «Баварии» из Кубка Германии

05 Апреля 2023 • 01:24 Комментировать
Бавария
1:2
Фрайбург
окончен

Новый рулевой «Баварии» Томас Тухель высказался после неожиданного домашнего поражения команды от «Фрайбурга» (1:2).

Второй матч мюнхенского гранда под руководством Тухеля завершился вылетом из Кубка Германии на стадии четвертьфинала.

«Фрайбург» забил дважды, нанеся два удара – я не помню других моментов у наших соперников. У нас были голевые шансы, но нам всегда чего-то не хватало – точности, верного решения, последнего паса.

Вылет в четвертьфинале – огромное разочарование. Мы упустили свои возможности, за что должны винить только себя самих. Конечно, ответственность лежит в том числе и на мне», – заявил в интервью Das Erste Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Фрайбург Томас Тухель
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