Джеррард рассказал, как его приняли на «Олд Траффорд»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о том, как его приняли на «Олд Траффорд». Стиви Джи долгое время выступал за принципиального соперника «красных дьяволов» - «Ливерпуль».

«Могу отметить, что было довольно тихо. Мне доводилось посещать более шумные футбольные арены, недели эта. Мы провели кубковый матч, была хорошая атмосфера, но если оценивать то, как меня приняли, то как с гуся вода», - передает слова специалиста издание Manchester Evening News.

Напомним, что «Астон Вилла» потерпела минимальное поражение со счетом 0:1 и вылетела из турнира.