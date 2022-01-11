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Англия. Кубок Англии

Джеррард рассказал, как его приняли на «Олд Траффорд»

11 Января 2022 • 08:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
окончен

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о том, как его приняли на «Олд Траффорд». Стиви Джи долгое время выступал за принципиального соперника «красных дьяволов» - «Ливерпуль».

«Могу отметить, что было довольно тихо. Мне доводилось посещать более шумные футбольные арены, недели эта. Мы провели кубковый матч, была хорошая атмосфера, но если оценивать то, как меня приняли, то как с гуся вода», - передает слова специалиста издание Manchester Evening News.

Напомним, что «Астон Вилла» потерпела минимальное поражение со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стивен Джеррард Астон Вилла
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