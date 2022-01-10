Роналду не попал в заявку на матч с «Астон Виллой»

В понедельник «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Астон Виллы» в Кубке Англии. Соперники назвали составы на этот поединок, и неожиданно в числе футболистов в заявке не оказалось Криштиану Роналду.

За атакующие дейстия «красных дьяволов» будут отвечать Мэйсон Гринвуд, Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани и Маркус Рэшфорд.

В этом сезоне Роналду провел 22 матча за «МЮ», в которых 14 раз отправлял мяч в сетку чужих ворот. Любители теорий заговоров могут увидеть в этом конфликт португальца с главным тренером Ральфом Рангником. Мы же предлагаем дождаться официальной информации о причине отсутствия Роналду.

Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.