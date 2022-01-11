Рангник назвал игрока, который может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник пообщался с журналистами после кубкового поединка против «Астон Виллы» (1:0). В ходе интервью немецкий наставник отметил игру полузащитника Скотта Мактоминея, забившего единственный мяч.

«Мактоминей – наш воспитанник, который обладает отличной энергетикой. Скотт в последнее время часто забивает, при этом он обладает необходимыми лидерскими качествами. Не буду удивлен, если через несколько лет Мактоминей наденет капитанскую повязку», - приводит слова Ральфа портал Goal.

Благодаря победе «МЮ» пробился в 1/16 финала национального Кубка, где померяется силами с «Мидлсбро».