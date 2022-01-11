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Англия. Кубок Англии

Рангник назвал игрока, который может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

11 Января 2022 • 08:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
окончен

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник пообщался с журналистами после кубкового поединка против «Астон Виллы» (1:0). В ходе интервью немецкий наставник отметил игру полузащитника Скотта Мактоминея, забившего единственный мяч.

«Мактоминей – наш воспитанник, который обладает отличной энергетикой. Скотт в последнее время часто забивает, при этом он обладает необходимыми лидерскими качествами. Не буду удивлен, если через несколько лет Мактоминей наденет капитанскую повязку», - приводит слова Ральфа портал Goal.

Благодаря победе «МЮ» пробился в 1/16 финала национального Кубка, где померяется силами с «Мидлсбро».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Скотт Мактоминей
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