Быстрый гол, офсайды и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» пройти «Астон Виллу»

Последним участником стадии 1/16 финала стал «Манчестер Юнайтед». Команда Ральфа Рангника принимала «Астон Виллу» и переиграла бирмингемцев со счётом 1:0. Уже на восьмой минуте отличился Скотт Мактоминай, который у линии вратарской головой замкнул прострел от Фреда. Гости пробили в перекладину и отыгрались после перерыва, но Дэнни Ингс забил из офсайда. То же самое случилось и после голевого удара Олли Уоткинса. Давид де Хеа снова часто выручал и помог своей команде победить.
Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт 8'
Де Хеа Давид • Линделоф Виктор • Варан Рафаэль • Далот Диогу • Шоу Люк • Гринвуд Мэйсон • Фред Сантос • Фернандеш Бруну • Мактоминай Скотт • Рэшфорд Маркус • Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан • Диалло Амад • Ван де Бек Донни • Уан-Биссака Аарон • Матич Неманья • Теллес Алекс • Хитон Том • Лингард Джесси • Эланга Энтони
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Таргетт Мэтт • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Соарес Дуглас • Макгинн Джон • Буэндия Эмилиано • Рэмзи Аарон II • Уоткинс Олли • Ингс Дэнни
Запасные: Чуквуэмека Калеб • Арчер Камерон • Синисало Вильями • Стир Джед • Эль-Гази Анвар • Tim Iroegbunam • Филоджин-Байдейс Джейден • Сансон Морган • Хаус Кортни
10 января. Стадион "Олд Траффорд".
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