Быстрый гол, офсайды и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» пройти «Астон Виллу»

Последним участником стадии 1/16 финала стал «Манчестер Юнайтед». Команда Ральфа Рангника принимала «Астон Виллу» и переиграла бирмингемцев со счётом 1:0. Уже на восьмой минуте отличился Скотт Мактоминай, который у линии вратарской головой замкнул прострел от Фреда. Гости пробили в перекладину и отыгрались после перерыва, но Дэнни Ингс забил из офсайда. То же самое случилось и после голевого удара Олли Уоткинса. Давид де Хеа снова часто выручал и помог своей команде победить.