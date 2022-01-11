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Быстрый гол, офсайды и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» пройти «Астон Виллу»

11 Января 2022 • 00:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
окончен

Последним участником стадии 1/16 финала стал «Манчестер Юнайтед». Команда Ральфа Рангника принимала «Астон Виллу» и переиграла бирмингемцев со счётом 1:0. Уже на восьмой минуте отличился Скотт Мактоминай, который у линии вратарской головой замкнул прострел от Фреда. Гости пробили в перекладину и отыгрались после перерыва, но Дэнни Ингс забил из офсайда. То же самое случилось и после голевого удара Олли Уоткинса. Давид де Хеа снова часто выручал и помог своей команде победить.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла
(1:0) Мактоминай Скотт 8'    
Де Хеа Давид Линделоф Виктор Варан Рафаэль Далот Диогу Шоу Люк Гринвуд Мэйсон Фред Сантос Фернандеш Бруну Мактоминай Скотт Рэшфорд Маркус Кавани Эдинсон
Запасные: Мата Хуан Диалло Амад Ван де Бек Донни Уан-Биссака Аарон Матич Неманья Теллес Алекс Хитон Том Лингард Джесси Эланга Энтони
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Таргетт Мэтт Конса Эзри Мингс Тайрон Соарес Дуглас Макгинн Джон Буэндия Эмилиано Рэмзи Аарон II Уоткинс Олли Ингс Дэнни
Запасные: Чуквуэмека Калеб Арчер Камерон Синисало Вильями Стир Джед Эль-Гази Анвар Tim Iroegbunam Филоджин-Байдейс Джейден Сансон Морган Хаус Кортни
10 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Манчестер Юнайтед Астон Вилла
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окончен Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла 1.79 3.90 4.75
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Сегодня, 11 Января
00:54 · Англия. Кубок Англии
Быстрый гол, офсайды и де Хеа позволили «Манчестер Юнайтед» пройти «Астон Виллу»
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