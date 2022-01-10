Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Рангник объяснил отсутствие Роналду

10 Января 2022 • 22:49 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
1.70 3.90 4.90
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий по поводу отсутствия форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в списке игроков, которые могут принять участие в кубковом сражении с «Астон Виллой».

- У меня вчера была беседа с Криштиану Роналду. Игрок сообщил о болевых ощущениях, - заявил Рангник в предматчевой беседе с журналистами.

Также немецкий специалист отметил, что его штаб решил не бросать в бой Роналду, а поберечь его на следующие матчи, ведь игра с бирмингемцами может длиться и 120 минут.

Старт этого матча в 22:55. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
10 Января 2022 в 23:07
Они и без него справятся...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 18 минута Манчестер Юнайтед 1:0 Астон Вилла 1.70 3.90 4.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
22:49 · Англия. Кубок Англии
Рангник объяснил отсутствие Роналду 1
22:41 · Англия. Кубок Англии
Роналду не попал в заявку на матч с «Астон Виллой»
22:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:52 · Англия. Кубок Англии
Коутиньо готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»
16:32 · Англия. Кубок Англии
Фанаты «Шрусбери Таун» надругались над жертвами трагедии в Хиллсборо
12:47 · Англия. Кубок Англии
Украинский защитник Миколенко прокомментировал свой дебют за «Эвертон»
08:26 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин: «Арсенал» играет на уровне парней из паба» 3
09 Января
22:42 · Англия. Кубок Англии
Артета – о вылете из Кубка Англии: «Не хочу искать оправданий, мы были недостаточно хороши» 1
22:02 · Англия. Кубок Англии
«Больше нет красного»: «Арсенал» в экспериментальной форме вылетел из Кубка 3
19:40 · Англия. Кубок Англии
«Ноттингем Форест» - «Арсенал» - 1:0 (закончен)
18:54 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» с «Тоттенхэмом» одержали волевые победы в Кубке
16:33 · Англия. Кубок Англии
​«Тоттенхэм» - «Моркам» - 3:1 (закончен)
16:32 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» - «Шрусбери Таун» - 4:1 (закончен)
16:26 · Англия. Кубок Англии
​«Ливерпуль» назвал причину отсутствия Александер-Арнольда
15:55 · Англия. Кубок Англии
​Клопп поблагодарил Бога за вакцинацию 4
Все новости
Рекомендуем