Рангник объяснил отсутствие Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий по поводу отсутствия форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду в списке игроков, которые могут принять участие в кубковом сражении с «Астон Виллой».

- У меня вчера была беседа с Криштиану Роналду. Игрок сообщил о болевых ощущениях, - заявил Рангник в предматчевой беседе с журналистами.

Также немецкий специалист отметил, что его штаб решил не бросать в бой Роналду, а поберечь его на следующие матчи, ведь игра с бирмингемцами может длиться и 120 минут.

Старт этого матча в 22:55. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.