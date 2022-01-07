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​«Не обманывайтесь»: Фред прокомментировал слухи о «Манчестер Юнайтед»

07 Января 2022 • 18:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.65 3.90 5.10
10.01 22:55

В последние недели в прессе появлялось множество слухов о том, что множество игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны ситуацией в команде. Комментарий по поводу этих слухов дал хавбек «красных дьяволов» Фред.

«За последние дни я прочитал несколько фейковых новостей, касающихся меня и других игроков «Манчестер Юнайтед». Я счастлив здесь, и я никогда не выражал недовольства и не изъявлял желания покинуть клуб. Не обманывайтесь фейковыми новостями. Мы продолжим работать ради достижения наших целей», - написал Фред на своей страничке в «Твиттере».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 января – против «Астон Виллы» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Фред Фред Сантос
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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08.01  18:00 Киддерминстер ... Рединг 6.30 4.10 1.55
08.01  18:00 Питерборо Юнайтед ... Бристоль Роверс 1.42 4.30 8.50
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08.01  18:00 Вест Бромвич ... Брайтон 3.30 3.50 2.15
08.01  18:00 Ньюкасл ... Кембридж Юнайтед 1.25 5.60 12.50
08.01  18:00 КПР ... Ротерхэм
08.01  18:00 Порт Вейл ... Брентфорд 8.50 4.50 1.40
08.01  18:00 Лестер ... Уотфорд 1.55 4.20 5.80
08.01  18:00 Барнсли ... Барроу 1.50 4.20 6.70
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