​«Не обманывайтесь»: Фред прокомментировал слухи о «Манчестер Юнайтед»

В последние недели в прессе появлялось множество слухов о том, что множество игроков «Манчестер Юнайтед» недовольны ситуацией в команде. Комментарий по поводу этих слухов дал хавбек «красных дьяволов» Фред.

«За последние дни я прочитал несколько фейковых новостей, касающихся меня и других игроков «Манчестер Юнайтед». Я счастлив здесь, и я никогда не выражал недовольства и не изъявлял желания покинуть клуб. Не обманывайтесь фейковыми новостями. Мы продолжим работать ради достижения наших целей», - написал Фред на своей страничке в «Твиттере».

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 января – против «Астон Виллы» в Кубке Англии.