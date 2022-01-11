Рангник подвёл итоги матча «МЮ» - «Астон Вилла»

В рамках 1/32 финала Кубка Англии «МЮ» встречался с бирмингемской «Астон Виллой». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 1:0. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой манкунианцев Ральф Рангник.

«Команда сделала необходимые выводы после поражения в матче с «Вулверхэмптоном». Мы отлично играли в первом тайме, счет мог быть намного крупнее. После перерыва стали больше действовать на контратаках, но иногда совершали ненужные ошибки. В финальном отрезке встречи «МЮ» показал хорошую командную игру. В итоге мы победили и прошли дальше», - передает слова немца BBC Sport.

В 1/16 финала «МЮ» встретится с «Мидлсбро».