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Англия. Кубок Англии

Рангник подвёл итоги матча «МЮ» - «Астон Вилла»

11 Января 2022 • 08:30 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
окончен

В рамках 1/32 финала Кубка Англии «МЮ» встречался с бирмингемской «Астон Виллой». «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 1:0. Своими впечатлениями от игры поделился рулевой манкунианцев Ральф Рангник.

«Команда сделала необходимые выводы после поражения в матче с «Вулверхэмптоном». Мы отлично играли в первом тайме, счет мог быть намного крупнее. После перерыва стали больше действовать на контратаках, но иногда совершали ненужные ошибки. В финальном отрезке встречи «МЮ» показал хорошую командную игру. В итоге мы победили и прошли дальше», - передает слова немца BBC Sport.

В 1/16 финала «МЮ» встретится с «Мидлсбро».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манкунианец76
11 Января 2022 в 09:55
братцы,у меня такое ощущение,что я и гл.тренер"красных дьяволов"смотрели разные матчи с разными командами(((Какие отрезки?Какие"доминирование"?Да нас как котят весь матч носом в собственное дерьмо АС тыкало носом!!Если бы не благосклонность футбольного Бога(отмененные голы),и ,слава Богу,ставшая регулярной,отменная игра в рамке нашего Давидки-пролетели бы мы,как "фанера"над Олд Траффордом(((((Дорогой товарищ Рангник,это было жалкое зрелище!Единственное,с чем соглашусь-повязку кэпа нужно отдать МакТоменнею,но поправлю-не через пару лет а прямо сейчас!!!GGMU!!!
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