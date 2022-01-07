​Рангник промок под дождём и опоздал на пресс-конференцию

Пятничная пресс-конференция рулевого «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника стартовала с опозданием. Как сообщает Manchester Evening News, немецкий тренер «красных дьяволов» промок под дождём и перед общением с журналистами решил переодеться.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 10 января. В этот день команда Ральфа Рангника примет «Астон Виллу» в рамках третьего раунда национального кубка.

Напомним, что Ральф Рангник принял «Манчестер Юнайтед» в начале зимы. Под руководством немца манкунианцы отпраздновали три победы при двух ничьих и одном поражении.