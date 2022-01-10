Коутиньо готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Филиппе Коутиньо, недавно перешедший из «Барселоны» в «Астон Виллу», готов сыграть в ближайшем матче за новый клуб.

Дебют футболиста может состояться уже сегодня в матче с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Бразильскому полузащитнику осталось пройти медицинское обследование и оформить последние миграционные документы, также ему придётся провести несколько игр, чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, что «Астон Вилла» арендовала атакующего полузащитника у «Барселоны» до конца сезона. В контракте имеется пункт о выкупе прав на футболиста. Сумма выкупа составит 40 миллионов евро.