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Англия. Кубок Англии

Коутиньо готов сыграть с «Манчестер Юнайтед»

10 Января 2022 • 20:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1.70 3.90 4.90
Через 1 ч. 18 мин.

Филиппе Коутиньо, недавно перешедший из «Барселоны» в «Астон Виллу», готов сыграть в ближайшем матче за новый клуб.

Дебют футболиста может состояться уже сегодня в матче с «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Бразильскому полузащитнику осталось пройти  медицинское обследование и оформить последние миграционные документы, также ему придётся провести несколько игр, чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, что «Астон Вилла» арендовала атакующего полузащитника у  «Барселоны» до конца сезона. В контракте имеется пункт о выкупе прав на футболиста. Сумма выкупа составит 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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10.01  22:55 Манчестер Юнайтед ... Астон Вилла 1.70 3.90 4.90
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