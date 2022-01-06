​Переносов не будет: Клубы АПЛ обязали играть в третьем раунде Кубка Англии

Футбольная ассоциация Англии не собирается переносить матчи третьего раунда национального кубка, которые пройдут 7, 8, 9 и 10 января. Как стало известно Daily Mail, клубы Премьер-лиги получили письма. В них говорится о том, что команды должны обязательно выставить составы на ближайшие кубковые игры. Учитывая этот факт, некоторые клубы наверняка будут активно задействовать представителей академии.

Ранее «Манчестер Сити» сообщил о заражении 21 человека в клубе, в том числе семи игроков и главного тренера Хосепа Гвардиолы. Также коронавирус серьёзно поразил «Ливерпуль» - матч команды против «Арсенала» в Кубке лиги был перенесён.