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Англия. Кубок Англии

​Переносов не будет: Клубы АПЛ обязали играть в третьем раунде Кубка Англии

06 Января 2022 • 16:55 Комментировать
Суиндон Таун
...
Манчестер Сити
27.00 10.00 1.08
07.01 23:00

Футбольная ассоциация Англии не собирается переносить матчи третьего раунда национального кубка, которые пройдут 7, 8, 9 и 10 января. Как стало известно Daily Mail, клубы Премьер-лиги получили письма. В них говорится о том, что команды должны обязательно выставить составы на ближайшие кубковые игры. Учитывая этот факт, некоторые клубы наверняка будут активно задействовать представителей академии.

Ранее «Манчестер Сити» сообщил о заражении 21 человека в клубе, в том числе семи игроков и главного тренера Хосепа Гвардиолы. Также коронавирус серьёзно поразил «Ливерпуль» - матч команды против «Арсенала» в Кубке лиги был перенесён.

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