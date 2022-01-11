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Англия. Кубок Англии

Линекер недоволен решением судей отменить гол «Астон Виллы» в ворота «Манчестер Юнайтед»

11 Января 2022 • 09:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Астон Вилла
окончен

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер остался недоволен решением судейской бригады отменить гол в исполнении форварда «Астон Виллы» Дэнни Ингса в кубковой встрече с «Манчестер Юнайтед».

«Мне показалось довольно странным вмешательство ВАР в этот эпизод. Такое впечатление, что рефери искал повод, чтобы отменить взятие ворот. Не думаю, что нужно было это делать», - написал Линекер в своем твиттер-аккаунте.

Матч, состоявшийся на стадионе «Олд Траффорд», завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Единственный гол в начале встречи забил полузащитник Скотт Мактоминей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Линекер Астон Вилла
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