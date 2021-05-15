Тухель: «Сегодня нам не повезло»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Мы разочарованы, но не злимся на команду за игру, которую она показала. Думаю, что мы играли достаточно хорошо, чтобы победить. Сегодня нам немного не повезло, всегда было очевидно, что необходимо везение, чтобы побеждать в больших матчах. Мы здорово защищались, контратаковали. Мы пропустили из ничего и не смогли реализовать свои моменты», - цитирует Тухеля Football London.

Отметим, что «Челси» и «Лестер» являются главными конкурентами в борьбе за третье место в английской Премьер-лиге.