Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аспиликуэта: «Мы разочарованы»

16 Мая 2021, 17:12,

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о поражении от «Лестера» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Это очень сложно. Конечно, мы были амбициозны и хотели победить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Мы разочарованы, потому что не показали свою лучшую игру. Да, мы не позволили создать им много моментов, но одного гола было достаточно», - цитирует защитника пресс-служба «Челси».

31-летний испанец сыграл 40 матчей за лондонский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Отметим, что Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Сесар Аспиликуэта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола