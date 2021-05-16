Аспиликуэта: «Мы разочарованы»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался о поражении от «Лестера» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Это очень сложно. Конечно, мы были амбициозны и хотели победить, но, к сожалению, не смогли этого сделать. Мы разочарованы, потому что не показали свою лучшую игру. Да, мы не позволили создать им много моментов, но одного гола было достаточно», - цитирует защитника пресс-служба «Челси».

31-летний испанец сыграл 40 матчей за лондонский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи. Отметим, что Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года.