Роджерс: «Мы играли лучше соперника»

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15 Мая 2021, 22:22,
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.
«Это потрясающее чувство, ещё до того, когда я пришёл в «Лестер», я знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии. Горжусь командой, игроками, болельщиками, это прекрасный день для города.
Сегодня мы играли лучше соперника, были агрессивны, здорово прессинговали, а когда находились с мячом, то всегда создавали опасность. «Челси» - потрясающая команда, именно поэтому они вышли в финал Лиги чемпионов, но я думаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу», - цитирует наставника «Лестера» BBC.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лестер, Брендан Роджерс
В чела вселился Моуриньо или что происходит? 1 удар в створ, 35 владение. Чел, что с тобой не так?
долболоб, вам повезло, что дурака вкатали, а так 85% времени сидели в обороне, так что нех рассказывать что вы лучше играли. Все помнят как тебя из подливера выперли)