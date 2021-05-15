Роджерс: «Мы играли лучше соперника»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Это потрясающее чувство, ещё до того, когда я пришёл в «Лестер», я знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии. Горжусь командой, игроками, болельщиками, это прекрасный день для города.

Сегодня мы играли лучше соперника, были агрессивны, здорово прессинговали, а когда находились с мячом, то всегда создавали опасность. «Челси» - потрясающая команда, именно поэтому они вышли в финал Лиги чемпионов, но я думаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу», - цитирует наставника «Лестера» BBC.