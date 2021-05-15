Англия. Кубок Англии 2020-2021
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Роджерс: «Мы играли лучше соперника»

15 Мая 2021, 22:22,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Это потрясающее чувство, ещё до того, когда я пришёл в «Лестер», я знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии. Горжусь командой, игроками, болельщиками, это прекрасный день для города.

Сегодня мы играли лучше соперника, были агрессивны, здорово прессинговали, а когда находились с мячом, то всегда создавали опасность. «Челси» - потрясающая команда, именно поэтому они вышли в финал Лиги чемпионов, но я думаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу», - цитирует наставника «Лестера» BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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Комментарии (3)
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0
Ibray
15 Мая 2021, 23:42

В чела вселился Моуриньо или что происходит? 1 удар в створ, 35 владение. Чел, что с тобой не так?

1
fireland
15 Мая 2021, 23:35
Забили гол на шару, с нарушением правил и говорят, что играли лучше. Еще и вымпел с эмблемой Челси, после матча на пол кинули. Я все понимаю, но где уважение к сопернику ? Поэтому, очень надеюсь, что Лестер не попадет в ЛЧ. Их всего этого сброда позорников, кубок заслужил только Шмейхель.
0
deathzetk
15 Мая 2021, 22:55

долболоб, вам повезло, что дурака вкатали, а так 85% времени сидели в обороне, так что нех рассказывать что вы лучше играли. Все помнят как тебя из подливера выперли)

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