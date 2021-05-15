Эванс получил травму в матче с «Челси»

Сегодня, 15 мая, «Челси» в финале Кубка Англии встречается с «Лестером».

На 31-минуте встречи повреждение получил защитник «Лестера» Джонни Эванс и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Марк Олбрайтон.

На данный момент идёт 37-я минута матча, счёт по-прежнему не открыт.

33-летний Эванс сыграл 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал две голевые передачи. Футболист сборной Северной Ирландии перешёл в стан «Лестера» из «Вест Бромвича» в июле 2018 года, сумма трансфера составила порядка четырёх миллионов евро. Стоит отметить, что Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед».