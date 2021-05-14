Тухель: «Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше»

Рулевой «Челси» Томас Тухель пообщался с прессой перед матчем против «Лестера» в финале Кубка Англии.

«Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше. Мы надеемся, что завтра сможем показать свой лучший футбол», - приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

Матч между «Челси» и «Лестером» состоится завтра, 15 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:15 по московскому времени. Отметим, что клубы являются главными конкурентами в борьбе за третье место и в английской Премьер-лиге. Подопечные Тухеля расположились на четвертой строчке и отстают от «Лестера» всего лишь на два зачетных балла.