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Тухель: «Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше»

14 Мая 2021, 22:49,

Рулевой «Челси» Томас Тухель пообщался с прессой перед матчем против «Лестера» в финале Кубка Англии.

«Когда выходишь в финал с «Челси», хочешь победить и ничего больше. Мы надеемся, что завтра сможем показать свой лучший футбол», - приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

Матч между «Челси» и «Лестером» состоится завтра, 15 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:15 по московскому времени. Отметим, что клубы являются главными конкурентами в борьбе за третье место и в английской Премьер-лиге. Подопечные Тухеля расположились на четвертой строчке и отстают от «Лестера» всего лишь на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Лестер, Томас Тухель
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