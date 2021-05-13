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Роджерс – о финале Кубка Англии: «Мы можем переписать историю клуба»

13 Мая 2021, 20:49,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами перед финалом Кубка Англии против «Челси».

«Это игра, победив в которой, вы можете создать невероятное наследие и переписать историю клуба, надеюсь, что у нас получится это сделать», - сказал Роджерс на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Лестером» состоится в субботу, 15 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Стоит отметить, что «Челси» и «Лестер» являются прямыми конкурентами в борьбе за третью строчку в английской Премьер-лиги. До конца чемпионата клубам осталось сыграть по два матча.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Лестер, Брендан Роджерс
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
13 Мая 2021, 21:16

Ещё один кубок Англии не помешал бы в трофейном зале синих...

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