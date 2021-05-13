Роджерс – о финале Кубка Англии: «Мы можем переписать историю клуба»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами перед финалом Кубка Англии против «Челси».

«Это игра, победив в которой, вы можете создать невероятное наследие и переписать историю клуба, надеюсь, что у нас получится это сделать», - сказал Роджерс на пресс-конференции.

Матч между «Челси» и «Лестером» состоится в субботу, 15 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:15 по московскому времени.

Стоит отметить, что «Челси» и «Лестер» являются прямыми конкурентами в борьбе за третью строчку в английской Премьер-лиги. До конца чемпионата клубам осталось сыграть по два матча.