Роджерс – о финале Кубка Англии: «Мы можем переписать историю клуба»

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13 Мая 2021, 20:49,
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами перед финалом Кубка Англии против «Челси».
«Это игра, победив в которой, вы можете создать невероятное наследие и переписать историю клуба, надеюсь, что у нас получится это сделать», - сказал Роджерс на пресс-конференции.
Матч между «Челси» и «Лестером» состоится в субботу, 15 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:15 по московскому времени.
Стоит отметить, что «Челси» и «Лестер» являются прямыми конкурентами в борьбе за третью строчку в английской Премьер-лиги. До конца чемпионата клубам осталось сыграть по два матча.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Лестер, Брендан Роджерс
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