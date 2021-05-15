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Шмейхель: «Не могу описать, как я счастлив»

15 Мая 2021, 21:43,

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Не могу описать, как я счастлив. Невероятный день, именно так мечты воплощаются в реальность, я хотел победить в Кубке Англии с детства. Сегодня мы выступили здорово, продемонстрировав упорство и решимость, горжусь всеми, кто внёс свой вклад в достижение успеха. Я сейчас говорю о тех, кто находится не на первых ролях, а именно – персонал. Когда вы являетесь единым целым и делаете всё правильно, то у вас есть внутренняя уверенность, что всё получится.

Да, эта победа для нашего владельца, который навсегда останется в сердце», - цитирует Шмейхеля BBC.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Каспер Шмейхель
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