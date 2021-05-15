Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку

15 Мая 2021, 21:09,

Финал Кубка Англии традиционно состоялся на легендарном «Уэмбли» – и со зрителями.

Протокол игры  
Челси 0:1 Лестер
    63' Тилеманс Юри (0:1)
Аррисабалага Кепа Аспиликуэта Сесар   76' (Хадсон-Одои Каллум (   76') Силва Тьяго Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо Жоржиньо II   75' (Хаверц Кай (   75') Алонсо Маркос   68' (Пулишич Кристиан (   68') Маунт Мэйсон Зиеш Хаким   68' (Чилуэлл Бен (   68') Вернер Тимо   40'   82' (Жиру Оливье (   82')
Запасные: Менди Эдуар Эмерсон Палмиери Зума Курт Гилмор Билли
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли   35' Эванс Джонни   34' (Олбрайтон Марк (   34') Сёюнджю Чаглар Кастань Тимоти Ндиди Уилфред Тилеманс Юри Томас Люк   82' (Чодури Хамза (   82') Перес Айосе   82' (Морган Уэс (   82') Ихеаначо Келечи   67' (Мэддисон Джеймс (   67') Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Прат Деннис Рикарду Перейра II Менди Нампалис Уорд Дэнни II
15 мая. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

С приходом зимой на тренерский мостик Томаса Тухеля «Челси» обрёл утерянный было статус успешной команды. И в чемпионате «синие» лондонцы вернулись в зону Лиги чемпионов, и в самой Лиге чемпионов в финал вышли, и в Кубке Англии тоже оказались в финале. Правда, «Лестер» в чемпионате идёт всё-таки выше, держа третью строчку. Но в отчётном матче АПЛ значения не имела, это же была решающая битва старейшего в мире футбольного турнира.

С самого начала матчу был задан маломоментный тон. «Челси» больше владел мячом, но извлекал из своих позиционных атак мало острого толку. В основном лондонцы, игравшие в своём городе, ограничивались дальними ударами рядом со створом. Имели они шанс и внутри штрафной, но мяч там не лёг хорошо на голову куда надо. Что касается «Лестера», то номинальные гости отметились в первом тайме заблокированным перспективным ударом Варди. В районе получаса команда Брендана Роджерса понесла потерю бойца – из-за травмы пришлось менять Эванса.

Embed from Getty Images

Во втором тайме «лисы» почуяли, что способны сделать в этом матче что-то немалое в атаке. Лондонцы не стали сильнее их поджимать, поэтому те могли думать о нападении не в ущерб обороне. И подкараулили на 63-й минуте ошибку соперника на его половине поля. Рис Джеймс обрезался в передаче, сделав подарок Томасу. От его бедра мяч отскочил ему в руку, но ни судья на поле, ни впоследствии его видеоассистенты не сочли это нарушением правил. Томас отдал короткий пас Тилемансу, который воспользовался отсутствием непосредственной опеки на подступах к чужой штрафной и вогнал круглого в сетку чуть-чуть ниже левой девятки (0:1).

Embed from Getty Images

Понимая, что сейчас или как минимум через год, лондонцы сконцентрировались на атаке и создали пару-тройку прекрасных моментов. Чилуэлл пробил головой, но попал в штангу, кажется, через руки Шмейхеля. С плотным выстрелом Хаверца в упор Шмейхель справился точно сам, причём очень эффектно. На 89-й минуте казалось, что «Челси» всё-таки вырывает ничью, однако своё веское слово сказал ВАР. Лестерцы не разобрались после длинного заброса противника, и то ли Морган срезал мяч в собственные ворота, то ли Чилуэлл проткнул снаряд в чужие после неудачной скидки Сёюнджю. Но в любом случае вскоре арбитрами у мониторов был высмотрен микроскопический офсайд у откликавшегося на тот лонгболл Чилуэлла.

Embed from Getty Images

Итог – 0:1. «Лестер» впервые выигрывает Кубок Англии и обзаводится первым трофеем за последние пять лет. Финал, который начинался довольно тускло, завершился эмоциональной драмой. Ну а Томас Тухель не смог пока оформить дебютный трофей у руля «Челси». По иронии судьбы, эти же команды встретятся между собой в рамках чемпионата Англии в ближайший вторник, и там борьба будет идти за бронзовое третье место.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Челси, Лестер, Кубок Англии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (17)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
15 Мая 2021, 21:43

ай молодцы робята.. уделали самый ненависный клуб.. )))

0
Bub
15 Мая 2021, 21:40

Рад за лис, уникальная команда :)

0
FORZAYOU
15 Мая 2021, 21:33

Шмейхель - Божила!!! Невероятные спасения!

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
Allegro
15 Мая 2021, 21:31

Второй значимый трофей в истории Лестера!!! Поздравляю!!! Если пройдут в ЛЧ, то сезон будет - просто сказка. Они еще по итогам прошлого сезона должны были быть в ЛЧ, но коронавирусная пауза их сильно подкосила - так что, будем надеяться, в этом сезоне они своего не упустят.

0
Gangsta City
15 Мая 2021, 21:27

Заслуженная победа Лис. Челси не сделал ничего, чтобы выиграть этот матч.
Что касается ВАРа, то офсайд был, все справедливо.
Тем не менее, Челси унывать не стоит: впереди матч с Лестером уже в следующий вторник и будет прекрасная возможность отомстить им. После 2-ух поражений Синие будут заряжены злостью до предела, как Годзилла радиацией в битве с Гидорой, и есть все возможности спасти сезон

1
Шарипов Тахир
15 Мая 2021, 21:23

Был нейтральным зрителем данного матча. Честно говоря и не смотря на то, что Челси владел мячом 70% или даже больше, у меня не было ощущения, что по такой игре Челси забьет и сможет выиграть этот матч. Как впрочем не было и ощущения, что Лестер добьется большого успеха. Все решило одно удачное действия игрока Лестера, который хорошо приложился по мячу и здорово попал. В общем, фортуна сегодня улыбнулась Лестеру, а к Челси повернулась задом.

3
Underdog
15 Мая 2021, 21:20

Отличная игра.
Теперь по справедливости Челси должен брать ЛЧ. Чтобы все были не обделёнными)))

0
Bub
15 Мая 2021, 21:19

Прошлая игра - не забиваешь ты, забивают тебе.
Эта игра - не забиваешь ты, забивают тебе.
Может, надо что то с забивателями делать?

0
Underdog
15 Мая 2021, 21:21

Аппетит приходит во время еды?)))
Зимой вы о таких результатах только мечтать должны были)))

0
Bub
15 Мая 2021, 21:35

Да нет, просто констатация фактов - подавляющее владение мячом, а результата ноль.

0
fireland
15 Мая 2021, 21:19
Надеюсь в АПЛ Челси размажет эту позорную команду гандболистов. Забили дурака, подыграв себе рукой и с согласия VAR. Отдельный привет Кепе. Надеюсь последний матч этого клоуна. Сколько этот бездарь пропустил таких мячей ? Почему Шмейхель может вытаскивать мертвейшие мячи, а это испанское недоразумение нет ? Тухель тоже со странностями. Это финал и стоять должен был Менди. Помню Конте когда брал КА, в финале не поставил кубкового Кабальеро и выиграл трофей. Почему Тухель сам себе придумывает проблемы на ровном месте, я не понимаю. Он и ставил этого клоуна с Арсеналом, чтобы тот разогрелся на финал. Итог : шаткое положение при борьбе за топ-4 и проигранный финал кубка. Параллели с 2012 уничтожены.
0
Element-22
15 Мая 2021, 21:22

есть обратный пример - Моуриньо, Ромеро, победа в ЛЕ. на то это и кубковый вратарь. какой удар по психологии, если его всю дистанцию юзали, а на финал усадили?

1
779
15 Мая 2021, 21:15

Какая игра!
Всё таки АПЛ плюс зритель на стадионе совсем иное дело.
Обалденная концовка. Шмейхель тащил то, что не тащится вообще.
Мне кажется, что Челси был настолько уверен в победе, что в итоге проиграл.
Ответный гол - очередной бред от ВАР, который стоил клубу всего.
Лестер молодцы! С первым кубком в истории!

4
Spirit
15 Мая 2021, 21:13

Лестер заслуженно взял кубок Англии. Членси собраться и взять ЛЧ, единственный матч, когда буду желать им успеха!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола