ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку

|
15 Мая 2021, 21:09,
|
|
Финал Кубка Англии традиционно состоялся на легендарном «Уэмбли» – и со зрителями.
|63' Тилеманс Юри (0:1)
С приходом зимой на тренерский мостик Томаса Тухеля «Челси» обрёл утерянный было статус успешной команды. И в чемпионате «синие» лондонцы вернулись в зону Лиги чемпионов, и в самой Лиге чемпионов в финал вышли, и в Кубке Англии тоже оказались в финале. Правда, «Лестер» в чемпионате идёт всё-таки выше, держа третью строчку. Но в отчётном матче АПЛ значения не имела, это же была решающая битва старейшего в мире футбольного турнира.
С самого начала матчу был задан маломоментный тон. «Челси» больше владел мячом, но извлекал из своих позиционных атак мало острого толку. В основном лондонцы, игравшие в своём городе, ограничивались дальними ударами рядом со створом. Имели они шанс и внутри штрафной, но мяч там не лёг хорошо на голову куда надо. Что касается «Лестера», то номинальные гости отметились в первом тайме заблокированным перспективным ударом Варди. В районе получаса команда Брендана Роджерса понесла потерю бойца – из-за травмы пришлось менять Эванса.
Во втором тайме «лисы» почуяли, что способны сделать в этом матче что-то немалое в атаке. Лондонцы не стали сильнее их поджимать, поэтому те могли думать о нападении не в ущерб обороне. И подкараулили на 63-й минуте ошибку соперника на его половине поля. Рис Джеймс обрезался в передаче, сделав подарок Томасу. От его бедра мяч отскочил ему в руку, но ни судья на поле, ни впоследствии его видеоассистенты не сочли это нарушением правил. Томас отдал короткий пас Тилемансу, который воспользовался отсутствием непосредственной опеки на подступах к чужой штрафной и вогнал круглого в сетку чуть-чуть ниже левой девятки (0:1).
Понимая, что сейчас или как минимум через год, лондонцы сконцентрировались на атаке и создали пару-тройку прекрасных моментов. Чилуэлл пробил головой, но попал в штангу, кажется, через руки Шмейхеля. С плотным выстрелом Хаверца в упор Шмейхель справился точно сам, причём очень эффектно. На 89-й минуте казалось, что «Челси» всё-таки вырывает ничью, однако своё веское слово сказал ВАР. Лестерцы не разобрались после длинного заброса противника, и то ли Морган срезал мяч в собственные ворота, то ли Чилуэлл проткнул снаряд в чужие после неудачной скидки Сёюнджю. Но в любом случае вскоре арбитрами у мониторов был высмотрен микроскопический офсайд у откликавшегося на тот лонгболл Чилуэлла.
Итог – 0:1. «Лестер» впервые выигрывает Кубок Англии и обзаводится первым трофеем за последние пять лет. Финал, который начинался довольно тускло, завершился эмоциональной драмой. Ну а Томас Тухель не смог пока оформить дебютный трофей у руля «Челси». По иронии судьбы, эти же команды встретятся между собой в рамках чемпионата Англии в ближайший вторник, и там борьба будет идти за бронзовое третье место.
Кирилл Иванцов
|
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Челси, Лестер, Кубок Англии
ай молодцы робята.. уделали самый ненависный клуб.. )))
Рад за лис, уникальная команда :)
Шмейхель - Божила!!! Невероятные спасения!
Второй значимый трофей в истории Лестера!!! Поздравляю!!! Если пройдут в ЛЧ, то сезон будет - просто сказка. Они еще по итогам прошлого сезона должны были быть в ЛЧ, но коронавирусная пауза их сильно подкосила - так что, будем надеяться, в этом сезоне они своего не упустят.
Заслуженная победа Лис. Челси не сделал ничего, чтобы выиграть этот матч.
Что касается ВАРа, то офсайд был, все справедливо.
Тем не менее, Челси унывать не стоит: впереди матч с Лестером уже в следующий вторник и будет прекрасная возможность отомстить им. После 2-ух поражений Синие будут заряжены злостью до предела, как Годзилла радиацией в битве с Гидорой, и есть все возможности спасти сезон
Был нейтральным зрителем данного матча. Честно говоря и не смотря на то, что Челси владел мячом 70% или даже больше, у меня не было ощущения, что по такой игре Челси забьет и сможет выиграть этот матч. Как впрочем не было и ощущения, что Лестер добьется большого успеха. Все решило одно удачное действия игрока Лестера, который хорошо приложился по мячу и здорово попал. В общем, фортуна сегодня улыбнулась Лестеру, а к Челси повернулась задом.
Отличная игра.
Теперь по справедливости Челси должен брать ЛЧ. Чтобы все были не обделёнными)))
Прошлая игра - не забиваешь ты, забивают тебе.
Эта игра - не забиваешь ты, забивают тебе.
Может, надо что то с забивателями делать?
Аппетит приходит во время еды?)))
Зимой вы о таких результатах только мечтать должны были)))
Да нет, просто констатация фактов - подавляющее владение мячом, а результата ноль.
есть обратный пример - Моуриньо, Ромеро, победа в ЛЕ. на то это и кубковый вратарь. какой удар по психологии, если его всю дистанцию юзали, а на финал усадили?
Какая игра!
Всё таки АПЛ плюс зритель на стадионе совсем иное дело.
Обалденная концовка. Шмейхель тащил то, что не тащится вообще.
Мне кажется, что Челси был настолько уверен в победе, что в итоге проиграл.
Ответный гол - очередной бред от ВАР, который стоил клубу всего.
Лестер молодцы! С первым кубком в истории!
Лестер заслуженно взял кубок Англии. Членси собраться и взять ЛЧ, единственный матч, когда буду желать им успеха!