ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку

Финал Кубка Англии традиционно состоялся на легендарном «Уэмбли» – и со зрителями.

С приходом зимой на тренерский мостик Томаса Тухеля «Челси» обрёл утерянный было статус успешной команды. И в чемпионате «синие» лондонцы вернулись в зону Лиги чемпионов, и в самой Лиге чемпионов в финал вышли, и в Кубке Англии тоже оказались в финале. Правда, «Лестер» в чемпионате идёт всё-таки выше, держа третью строчку. Но в отчётном матче АПЛ значения не имела, это же была решающая битва старейшего в мире футбольного турнира.

С самого начала матчу был задан маломоментный тон. «Челси» больше владел мячом, но извлекал из своих позиционных атак мало острого толку. В основном лондонцы, игравшие в своём городе, ограничивались дальними ударами рядом со створом. Имели они шанс и внутри штрафной, но мяч там не лёг хорошо на голову куда надо. Что касается «Лестера», то номинальные гости отметились в первом тайме заблокированным перспективным ударом Варди. В районе получаса команда Брендана Роджерса понесла потерю бойца – из-за травмы пришлось менять Эванса.

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Во втором тайме «лисы» почуяли, что способны сделать в этом матче что-то немалое в атаке. Лондонцы не стали сильнее их поджимать, поэтому те могли думать о нападении не в ущерб обороне. И подкараулили на 63-й минуте ошибку соперника на его половине поля. Рис Джеймс обрезался в передаче, сделав подарок Томасу. От его бедра мяч отскочил ему в руку, но ни судья на поле, ни впоследствии его видеоассистенты не сочли это нарушением правил. Томас отдал короткий пас Тилемансу, который воспользовался отсутствием непосредственной опеки на подступах к чужой штрафной и вогнал круглого в сетку чуть-чуть ниже левой девятки (0:1).

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