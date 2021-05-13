​Жоржиньо не планирует уходить из «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо не планирует уходить из клуба, несмотря на появляющиеся слухи.

«У нас впереди два финала. Как я могу хотеть покинуть клуб?» - слова Жоржиньо передаёт на своих страницах Goal.com.

«У меня есть ещё два года по контракту и, как я уже говорил, я чувствую себя здесь как дома. Мы только начали путь под руководством Томаса Тухеля. Нам предстоит много работы», - отметил футболист.

15 мая «Челси» сыграет против «Лестера» в финале Кубка Англии, а 29 мая – против «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов .