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Тилеманс: «Надеюсь, что болельщики гордятся нами»

15 Мая 2021, 21:55,

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал победу в финале Кубка Англии над «Челси» (1:0).

«Это здорово, просто потрясающе, я рад, что мне удалось забить гол, который принёс команде титул. Это была напряжённая игра, счастлив за команду и болельщиков.

Особенный день, потому что на стадионе присутствовали фанаты, надеюсь, что все они были в безопасности. Конечно, нас поддерживали и болельщики, которые смотрели футбол из дома, это происходило весь сезон. Надеюсь, что они гордятся нами, уверен, что именно так и есть», - цитирует Тилеманса BBC.

24-летний бельгиец сыграл 49 матчей за «Лестер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал шесть голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Юри Тилеманс
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