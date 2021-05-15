Тилеманс: «Надеюсь, что болельщики гордятся нами»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал победу в финале Кубка Англии над «Челси» (1:0).

«Это здорово, просто потрясающе, я рад, что мне удалось забить гол, который принёс команде титул. Это была напряжённая игра, счастлив за команду и болельщиков.

Особенный день, потому что на стадионе присутствовали фанаты, надеюсь, что все они были в безопасности. Конечно, нас поддерживали и болельщики, которые смотрели футбол из дома, это происходило весь сезон. Надеюсь, что они гордятся нами, уверен, что именно так и есть», - цитирует Тилеманса BBC.

24-летний бельгиец сыграл 49 матчей за «Лестер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил девять голов и отдал шесть голевых передач.