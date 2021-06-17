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​В сборной Словакии два случая заражения COVID-19

17 Июня 2021, 15:35,

В результате последнего тестирования в сборной Словакии выявлено два случая заражения коронавирусом. Одним из заражённых является футболист. Это защитник команды Денис Вавро. Как рассказал на пресс-конференции главный тренер словацкой сборной Штефан Таркович, футболист отправился в изоляцию. При этом Вавро чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

В первом матче Евро-2020 против сборной Польши (победа Словакии 2:1) Денис Вавро просидел в запасе.

В пятницу, 18 июня, сборная Словакии проведёт второй матч чемпионата Европы – против Швеции в Санкт-Петербурге.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Словакии, Денис Вавро
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