Гамшик: «Швеция уже много лет играет в один и тот же футбол»

Капитан сборной Словакии Марек Гамшик пообщался с прессой перед матчем против сборной Швеции.

«Швеция уже много лет играет в один и тот же футбол, у них уже долгое время один состав. В их команде хватает сплоченных и агрессивных игроков. Мы должны соответствовать им, если хотим победить», - цитирует Гамшика пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в первом матче турнира сборная Словакии не без труда одолела Польшу (2:1), а Швеция сенсационно отобрала очки у сборной Испании (0:0).

Встреча между Швецией и Словакией состоится уже сегодня, 18 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».