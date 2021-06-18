Швеция - Словакия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Выстоявшие под атаками испанцев шведы во втором туре Евро сыграют против словаков, которые начали турнир с победы над Польшей. Скандинавам нужно выигрывать, и эксперты считают, что им это вполне по силам. Впрочем, квартет малопредсказуемый изначально, и остается только смотреть игру в 16:00, чтобы понять, кто будет сильнее.

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