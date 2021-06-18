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Традиция не нарушена: Швеция дожала Словакию за счёт пенальти

18 Июня 2021, 17:53,

Пятничную программу на Евро-2020 открывали в Санкт-Петербурге Швеция и Словакия.

Протокол игры  
Швеция 1:0 Словакия
(1:0) Форсберг Эмиль 77'    
Ольсен Робин Люстиг Микаэль Линделоф Виктор Даниэльссон Маркус Аугустинссон Людвиг   88' (Свенссон Густаф (   88') Ларссон Себастьян Олссон Кристоффер   23'   64' (Кайсон Робин (   64') Экдаль Альбин   88' (Бенгтссон Пьер (   88') Форсберг Эмиль   90' (Крафт Эмиль (   90') Берг Маркус   64' (Классон Виктор (   64') Исак Александр
Запасные: Йонссон Карл-Йохан Сема Кен Янссон Понтус Хеландер Филип Нордфельдт Кристоффер Кулушевски Деян Каюсте Йенс
Дубравка Мартин   76' Пекарик Петер   65' (Гараслин Лукаш (   65') Шатка Любомир Шкриньяр Милан Губочан Томаш   84' (Ганцко Давид (   84') Куцка Юрай Грошовски Патрик   84' (Дюриш Михал (   84') Косцельник Мартин Гамшик Марек   77' (Вайсс Владимир (   77'   88') Мак Роберт   77' (Бенеш Ласло (   77') Дуда Ондрей   80'
Запасные: Громада Якуб Родак Марек Вальент Мартин Грегуш Ян Куцяк Душан Боженик Роберт Лоботка Станислав
18 июня. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

В первом туре шведы и словаки превзошли прогнозы, набрав больше очков, чем им прочили. «Тре крунур» не уступила испанцам, владея мячом мизерное количество времени, а «соколы» оказались то ли сильней, то ли просто удачливей сборной Польши. Соответственно, победа в отчётном матче делала бы положение какой-то из этих команд в группе ещё лучше. Словакия так вообще гарантировала бы себе плей-офф в случае виктории.

Швеция раньше не проигрывала Словакии в пяти очных матчах, но сейчас такой результат уже не стал бы особым сюрпризом. Команды начали встречу довольно активно, с подачами и ударами, но потом зрелищности всё же не хватало. Одни повладеют мячом, другие. Одни создадут какой-нибудь полумомент, другие. То Гамшик не сохранит мяч в поле, чтобы выполнить прострел или удар с острого угла, то Ольсен пару раз неровно поработает с мячом рядом со своими воротами.

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В общем, первый тайм давал скучать тем, кому не терпелось увидеть голевые моменты. А вот в тайме втором стало повеселее. У словаков был неплохой шанс на 50-й минуте, когда Дуда выстрелил со средней дистанции выше створа. Далее скандинавов вроде как выручил Ольсен после удара головой Куцки, но оказалось, что там был офсайд.

В районе часа игры Швеция серьёзно встала на атакующие рельсы и начала создавать возможности с помощью кроссов и дальних ударов. Аугустинссон головой отправил кручёный мяч в створ – Дубравка в красивом падении отделался угловым. На подаче этого корнера словакам тоже пришлось понервничать: Исак сбросил, а Даниэльссон не попал в створ. Сам Исак с навеса Люстига пробил выше перекладины. Также не добился Исак успеха плотным выстрелом в ближний угол – Дубравка сделал угловой.

Тем не менее шведы не зря прибавили, им помогла низовая проникающая атака по центру. Вышедший на замену Кайсон вышел ещё и один на один с Дубравкой, от бедра которого столкнулся и рухнул на газон. Пенальти. Форсберг положил мяч с точки в правый угол мимо рук тянувшегося Дубравки (1:0).

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Словаки бросились спасать игру, но это был, что называется, не их матч. Тут не было в чужих воротах голкипера по фамилии Щесны, который бы забил автогол. Экс-игрок «Оренбурга» Дюриш вышел на замену и нанёс из чужой штрафной после углового два заблокированных удара. Шведы минимально победили заслуженно, так как превзошли соперника по голевым моментам, сконструировав их где-то четыре во втором тайме.

Скандинавская сборная снова как минимум не проиграла словацкой, и ситуация в группе стала весьма интригующей. У шведов - четыре очка, у словаков - три. В субботу между собой ещё сыграют испанцы и поляки, у которых один и ноль турнирных баллов соответственно.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Швеции, Сборная Словакии, евро-2020
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
18 Июня 2021, 18:12

пЕрвый тайм чуть не уснул , но второй просто бомба , ну и физуха у шведов , все же не осечка и слабость была игра с Испанией , шведы сильные , ну и Словакия такие крепкие середнячки с характером и любому сопернику будет не сладко . Очень выравнялся уровень европейских команд , топ командам будет не легко , ярких аутсайдеров и поставщиков очков нет .

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