​Матч Швеция – Словакия стал вторым в истории Евро по старшинству стартовых составов

Программу пятницы на Евро-2020 открывал матч между сборными Швеции и Словакии, который проходил в Санкт-Петербурге. «Три короны» отпраздновали минимальную победу (1:0) и приблизили себя к выходу в плей-офф чемпионата Европы. У шведов теперь 4 балла в активе.

В то же время гуру футбольной статистики из Opta обратили внимание на тот момент, что средний возраст футболистов в стартовых составах сборных Швеции и Словакии составил 30 лет и 125 дней. По старшинству игроков в основе это второй матч в истории чемпионата Европы. На первом месте находится матч Греция – Швеция на Евро-2008 с показателем в 30 лет и 178 дней.