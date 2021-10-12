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Чемпионат мира по футболу 2022

Джеко: «У Украины крепкая команда»

12 Октября 2021 • 00:47 Комментировать
Украина
...
Босния и Герцеговина
1.80 3.55 4.70
Через 19 ч. 54 мин.

Лидер боснийской сборной Эдин Джеко поделился ожиданиями от предстоящего важнейшего матча квалификации чемпионата мира против Украины.

«Я не ожидал, что Шевченко покинет должность тренера украинской сборной после Евро. Мне не известны причины. Наверное, имело место быть недопонимание с федерацией.

Мы изначально понимали, что украинцы – одни из фаворитов группы. Не буду никого выделять, все игроки соперника представляют сильные клубы. У Украины крепкая команда», - заявил на пресс-конференции перед матчем Джеко.

35-летний голеадор добавил, что он решительно настроен забить во Львове. Идеальным результатом Джеко назвал победу с разницей в два мяча.

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