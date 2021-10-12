​Ярмоленко забил в шестом подряд поединке сборной Украины во Львове

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко поразил ворота соперника в матче квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. Нападающий забил на 15-й минуте.

Игрок поразил ворота соперника, замкнув передачу Виктора Цыганкова. Футболист забил в шестом матче сборной Украины во Львове подряд.

Ярмоленко отличился за сборную Украины 44-й раз. Больше голов лишь у Андрея Шевченко (48).

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