​Ярмоленко забил в шестом подряд поединке сборной Украины во Львове

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко поразил ворота соперника в матче квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. Нападающий забил на 15-й минуте.
Игрок поразил ворота соперника, замкнув передачу Виктора Цыганкова. Футболист забил в шестом матче сборной Украины во Львове подряд.
Ярмоленко отличился за сборную Украины 44-й раз. Больше голов лишь у Андрея Шевченко (48).
Следить за прямой текстовой трансляцией матча Украина - Босния и Герцеговина можно на LiveResult.
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Босния и Герцеговина
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