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Чемпионат мира по футболу 2022

​Ярмоленко забил в шестом подряд поединке сборной Украины во Львове

12 Октября 2021 • 23:22 Комментировать
Украина
1:1
Босния и Герцеговина
окончен

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко поразил ворота соперника в матче квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. Нападающий забил на 15-й минуте.

Игрок поразил ворота соперника, замкнув передачу Виктора Цыганкова. Футболист забил в шестом матче сборной Украины во Львове подряд.

Ярмоленко отличился за сборную Украины 44-й раз. Больше голов лишь у Андрея Шевченко (48).

Следить за прямой текстовой трансляцией матча Украина - Босния и Герцеговина можно на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины Андрей Ярмоленко
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