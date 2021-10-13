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Чемпионат мира по футболу 2022

Степаненко: Украина хотела выиграть, поэтому садились, пытались сохранить 1:0

13 Октября 2021 • 00:49 Комментировать (1)
Украина
1:1
Босния и Герцеговина
окончен

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко оценил результат в поединке квалификации ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

Украинцы вели по ходу встречи, но в итоге сыграли вничью 1:1.

«Это наша психология не очень хорошая. Её хочется поменять. Потому что забили гол и садимся обороняться сразу.

Нам по зубам эта команда была. Это давление, что нужно выиграть, поэтому садились, пытались сохранить 1:0», — цитирует Степаненко сайт УАФ.

На текущий момент Украина занимает 2-е место в своей отборочной группе, набрав 7 очков. Украинцы добились одной победы и шесть раз сыграли вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Боснии И Герцеговины Тарас Степаненко
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Комментарии (1)
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KatyX
13 Октября 2021 в 01:18
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